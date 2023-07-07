Ексголовнокомандувачі країн НАТО закликають визначити дорожню карту вступу України до Альянсу

Група колишніх головнокомандувачів країн НАТО та відставних офіцерів виступила з відкритим закликом до президентів та урядів держав-членів НАТО визначити на саміті Альянсу у Вільнюсі дорожню карту вступу України до Альянсу в найближчому майбутньому.

Як пише редакція Guildhall, яка отримала текст звернення, серед підписантів — генерал армії Естонії у відставці, екскомандувач Силами Оборони Естонії Ріхо Террас, генерал армії Польщі у відставці, екскомандувач Збройних Сил Польщі М'ячеслав Гоцул, генерал армії США у відставці, екскомандувач армії США у Європі Бен Ходжес та інші.

«Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі є унікальною нагодою для держав-членів убезпечити майбутнє Альянсу та Великої Європи. Ми, ті, хто поставили свої підписи, закликаємо держави-члени НАТО визначити конкретну дорожню карту для вступу України до НАТО у найближчому майбутньому», — йдеться у зверненні.

Там також наголошується, що Україна не лише змогла зміцнити власні державні інституції під час російської агресії та продемонструвала можливості та готовність, необхідні для збереження власної незалежності та безпеки інших європейських країн, а й довела, що є надійним союзником.

«У 2008 році на саміті НАТО у Бухаресті союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО у майбутньому. Настав час для країн НАТО вшанувати цю обіцянку. Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО 30 вересня 2022 року. НАТО має вітати Україну з розкритими обіймами та допомогти їй виконати зобов'язання та обов'язки повноправного члена НАТО. Це єдиний реальний спосіб гарантувати мир у Європі перед безжалісною російською агресією», — йдеться у тексті звернення.

Повний список підписантів звернення:

Генерал армії Естонії у відставці, екскомандувач Силами Оборони Естонії Ріхо Террас.

Генерал армії Польщі у відставці, екскомандувач Збройних Сил Польщі М'ячеслав Гоцул.

Генерал-лейтенант армії Латвії у відставці, екскомандувач Збройних Сил Латвії Раймондс Граубе.

Генерал-лейтенант армії Литви у відставці, екскомандувач Збройних Сил Литви Вітяутас Йонас Жукас.

Генерал армії США у відставці, екскомандувач армії США у Європі Бен Ходжес.

Генерал-майор армії США у відставці, екскомандувач спеціальним командуванням США Майкл Репас.

Нагадаємо, саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11−12 липня.

64

Читайте нас у Facebook та Instagram