Потрібні конкретні рішення: у Зеленського пояснили очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі

На цьогорічному саміті НАТО у Вільнюсі 11−12 липня Україна має отримати чітке зелене світло для вступу до Альянсу та подальшої військової підтримки.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі перевершує за своїм значенням усі попередні саміти.

Подоляк вважає, що політичні лідери країн Альянсу мають усвідомлювати свою глобальну й історичну відповідальність перед планетою та кількість очей, що уважно стежать за ними.

Радник заявив, що Альянсу необхідно продемонструвати сталеву волю, нерозривну єдність та силу духу та надихнути усіх членів НАТО.

«Цього можна досягти не яскравими промовами, а лише конкретними рішеннями: потрібне чітке зелене світло для вступу України до НАТО в осяжній часовій перспективі та конкретні масштабні рішення щодо посилення військової підтримки українських захисників», — написав він.

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Українська влада зазначає, що хоче отримати у Вільнюсі 11−12 липня від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу чи гарантії безпеки. Адже зараз наша країна боронить спільний простір свободи, захищає не тільки себе, а й Європу від темних сил росії.

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