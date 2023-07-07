Красти погано: Маск загрожує Цукербергу судом через Threads

У п'ятницю, 7 липня, стало відомо, що компанія Ілона Маска Twitter погрожує судом корпорації Марка Цукерберга Meta через новий проект — соцмережу Threads.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Threads дуже схожа за своїм функціоналом та можливостями на Twitter. Вона почала працювати приблизно у 100 країнах цього тижня. На даний момент у ній вже зареєструвалося понад 30 мільйонів користувачів.

Експерти називають нову соцмережу «вбивцею Twitter».

Спочатку Маск уїдливо відгукувався про Threads. Однак потім він розмістив твіт такого змісту: «Конкуренція — це добре, але обман — ні». І звинуватив Цукерберга у крадіжці.

Трохи згодом стала відома суть претензій Ілона до Марка. Головний юрист Twitter Алекс Спіро 5 липня надіслав Цукербергу офіційний лист, в якому звинуватив Meta у «систематичному, зловмисному та незаконному привласненні комерційних таємниць та іншої інтелектуальної власності компанії Twitter». Нібито все це було зроблено у процесі створення Threads.

Спіро стверджує, що Meta найняла десятки колишніх співробітників Twitter, яких звільнили восени минулого року після того, як Маск придбав компанію за 48 млрд доларів. Ці люди нібито мають доступ до секретів Twitter. І вони допомогли команді Цукерберга використати цю інформацію.

Юрист Маска називає дії Meta промисловим шпигунством та крадіжкою інтелектуальної власності. Він вимагає зупинити роботу Threads, інакше направить позов до суду.

Прес-секретар Threads Енді Стоун відповів, що всі ці звинувачення не мають жодних підстав. За словами Стоуна, у технічній команді, яка займалася створенням Threads і наразі здійснює підтримку роботи нової соцмережі, немає жодного колишнього працівника Twitter.

Нагадаємо, що наприкінці червня знайшла підтвердження новина про готовність Ілона Маска та Марка Цукерберга зійтись у сутичці у Лас-Вегасі у знаменитій «клітці», де проводяться бої без правил. Федерація UFC вважає перспективу бою цілком реальною.

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