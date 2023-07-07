Убивця Twitter: Цукерберг запустив новий застосунок, передплатниками якого за лічені години стали мільйони людей

На початку липня сталося те, чого так побоювався Ілон Маск — корпорація Meta під керівництвом Марка Цукерберга запустила новий сервіс Threads. Він сприймається багатьма експертами і простими користувачами інтернету як прямий конкурент Twitter. Деякі прямо називають проект Цукерберга «вбивцею Twitter». І для цього є підстави — у перші сім годин після початку роботи Threads у ньому зареєструвалися щонайменше 10 мільйонів осіб.

«Знадобиться час, але думаю, наш додаток збере понад мільярд користувачів. Twitter мав можливість зробити це, але не реалізував її. Сподіваюся, у нас вийде», — сказав задоволений Цукерберг.

При цьому він назвав Threads «дружнім конкурентом» Twitter.

Цукерберг взагалі, говорячи про новий проект, намагається частіше використовувати слова «дружній», «доброзичливий». Він стверджує, що подібна атмосфера в Threads стане візитною карткою цієї платформи для спілкування.

Ілон Маск тут же уїдливо відреагував.

«Набагато краще піддатися нападкам з боку незнайомців у Twitter, ніж віддаватися хибному щастю в показушному Instagram», — заявив мільярдер.

Маск згадав Instagram, тому що користувачі цієї соцмережі, так само як і Facebook, можуть практично одним кліком об'єднати свої акаунти на цих трьох платформах — їм не потрібно створювати в Threads новий акаунт.

Прогнози експертів малоприємні для Маска. Вони пророкують масовий перехід користувачів із Twitter, за який Ілон відвалив минулої осені майже 50 млрд доларів, у Threads.

Річ у тім, що дуже багато хто незадоволений змінами, які Маск уже вніс і продовжує вносити в роботу Twitter у спробі збільшити прибутковість компанії. Останнім неприємним нововведенням стало чергове обмеження на кількість твітів на день, які доступні для перегляду власникам безкоштовних акаунтів.

А тепер трохи про те, що таке Threads, і як він працює.

Платформа призначена для обміну короткими текстовими повідомленнями, які, як і в Twitter, можна лайкати, коментувати або репостити (ретвітити).

Усі пости обмежені в обсязі — не більше 500 знаків.

Threads уже доступний у більш ніж у 100 країнах світу. Однак на території Євросоюзу додаток поки що завантажити не можна. Заважає законодавство ЄС, що регулює роботу ринку цифрових технологій.

Як уже йшлося вище, власники акаунтів в Instagram можуть увійти в Threads зі своїми вже наявними обліковими даними. Налаштування дають змогу дублювати контент одразу на обох платформах, включно з постами, посиланнями, фотографіями та відеороликами тривалістю до п'яти хвилин. Будь-які облікові записи, які користувачі блокують на одній із платформ, автоматично блокуються і на іншій платформі.

Користувачі Threads мають можливість контролювати, хто може «згадувати» їх у своїх постах, і модерувати відповіді на повідомлення, що містять певні слова (система хештегів).

Нагадаємо, заява про швидкий запуск Threads стала приводом для того, що Маск і Цукерберг кинули один одному виклик — зійтися в реальному бою без правил.

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