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Суспільство та люди

Помилка в оформленні трудової книжки може коштувати пенсії: у ПФУ розповіли, на що слід звернути увагу

16:27 8 липня 2023
Трудова книжка

Через помилки в оформленні трудової книжки у громадян можуть виникнути складнощі з призначенням пенсії.

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві зазначили, що помилки можуть призвести як до втрати частини страхового стажу, так і до відмови у призначенні пенсії чи зменьшенні її розміру.

Для того, аби запобігти цьому, фахівці розповіли, на що потрібно звертати особливу увагу:

  • При прийнятті на роботу має бути відповідний запис: дата, назва посади, назва організації чи підприємства, номер та дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка;
  • Має бути повний запис про зміну назви підприємства або про реорганізацію, якщо такі зміни відбувались;
  • В трудовій не має бути «дописів» іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення. Такий «допис» важливо правильно оформити окремим записом. Запис має бути завірений — «доданій інформації вірити», печатка та підпис уповноваженої особи;
  • При зміні прізвища важливо вказати назву документу, згідно з яким відбувається зміна, вказати ким і коли виданий.
  • Зверніть увагу на правильність назви підприємств, зафіксованих в трудовій книжці, дат, номерів наказів.
Фото ПФУ

Нагадаємо, що трудова книжка — важливий документ при оформленні пенсії. В разі її втрати можуть виникнути труднощі, адже якщо дані про трудову діяльність особи після 2004 року вносили до держреєстрів, то до цього часу — ні. І для підтвердження стажу доведеться збирати документи.

Наразі українці мають змогу самостійно оцифрувати свою трудову книжку, щоб навіть у випадку її втрати дані про трудовий стаж не пропали.

Фото з Вікіпедії

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