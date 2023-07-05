Як оформити пенсію, якщо втрачено документи

Інтернет-портал Пенсійного фонду дозволяє оформити пенсію, не виходячи з дому, а ще — дізнатися про свій страховий стаж.

Але під час війни чимало людей втратили свої документи, та й можливостей фізичного доступу до архівів рідного підприємства вже немає.

Як діяти у цьому випадку, розповіли експерти порталу На пенсії.

Вони нагадали, що абсолютно будь-який страховий стаж, починаючи з 1 січня 2004 року, підтверджується даними персоніфікованого обліку про сплату страхових внесків. Це відомості із реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дані про офіційну зарплату і сплату страхових внесків усіх людей потрапляють до цього реєстру. Якщо внески із зарплати сплачено до Пенсійного фонду у повному обсязі, то й стаж за відповідні періоди буде автоматично враховано. Тож якщо ви втратили трудову книжку, але офіційно працювали і справно сплачували податки, то стаж врахують на підставі даних, що вже є в Пенсійному фонді.

Інше питання, якщо внески не сплачувалися. Немає внесків — немає стажу, навіть якщо людина старанно працювала і має запис у трудовій. Тут є два варіанти: або змиритися і відмовитися від цього стажу і залишитися без пенсії, або добровільно самостійно сплатити страхові внески за роки, яких бракує. Інакше кажучи, докупити стаж.

Страховий стаж, напрацьований до 2004 року

Такий стаж потрібно підтверджувати паперовою трудовою книжкою та іншими документами. Добре тим, хто оформив електронну трудову книжку. Це, по суті, відскановані дані трудової книжки, які в електронному вигляді відправлено до Пенсійного фонду і внесено до відповідного реєстру. Якщо трудову втрачено, а даних про ваш стаж у Пенсійному фонді ще немає, тоді потрібно шукати інші документи: довідки з місця роботи або з архівних установ. При цьому навчання підтверджується дипломами, служба в армії — військовим квитком тощо. Якщо диплома або військового квитка немає, треба брати довідку з місця навчання і відповідно з військкомату (ТЦК).

Якщо ж трудову втрачено і архівні дані не збереглися, тоді стаж до 2004 року може бути підтверджено на підставі показань свідків. Цей же метод застосовується у випадку, якщо підприємство або архів перебувають на непідконтрольній Україні території або вони постраждали під час бойових дій. Це безпосередньо стосується переселенців. Опитуванням свідків опікуються органи Пенсійного фонду. При цьому не менше двох свідків повинні знати заявника за спільною роботою і мати власні документи за відповідний період роботи.

Нагадаємо, що для виходу на пенсію у 60-річному віці у 2023 році потрібно мати не менше 30 років загального страхового (!) стажу. Мається на увазі період сплати внесків до Пенсійного фонду.

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