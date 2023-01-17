Помилка у трудовій книжці: у Пенсійному фонді розповіли хто і як може її виправити

Трудова книжка є основним документм, який необхідний для підтвердження страхового стажу до 1 січня 2004 року (пізніше дані стали вносити у реєстр застрахованих осіб), що важливо під час призначення пенсії.

У Пенсійному фонді України пояснили, що треба робити, якщо ім’я, по-батькові чи прізвище людини, зазначені в трудовій книжці, не відповідають вказаним у паспорті. Адже вони мають обов'язково збігатися.

Так, у разі наявності розбіжностей до трудової вносяться зміни. Згідно з інструкцією, зміна запису, зокрема, про ім’я, вноситься на першій сторінці трудової книжки: однією рискою закреслюють ім’я, що внесено з помилкою, і записують правильне. На внутрішньому боці обкладинки зазначають відповідні документи, що є підставою для внесення зміни, які завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженого органу і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

Зміна запису виконується роботодавцем або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документа людини (паспорта, свідоцтва про народження тощо), із зазначенням номеру та дати документа.

Нагадаємо, що восени минулого року були схвалені зміни до Порядку підтвердження стажу для призначення пенсій. Так, документом для підтвердження стажу є не лише паперова трудова книжка (до січня 2004 року, після цього — дані з реєстру застрахованих осіб про сплату страхових внесків), а й електронні документи з накладенням е-підпису.

Також був спрощений порядок припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця-фізичної особи, а також у випадку оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім.

Фото Pixabay

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