Понад 20 людей постраждали у ДТП за участю рейсового автобуса під Уманню (фото)

Після того, як у Вінниці сталася масштабна ДТП з приміським автобусом, ще один автобус потрапив у ДТП на Черкащині. Автопригода сталася близько 02:00 години ночі 8 липня, поблизу села Доброводи Уманського району. Одного водія та 22 пасажирів доставили до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Черкаській області.

«Автобус здійснював рейс за маршрутом „Хмельницьк-Кременчук“. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебував 41 пасажир. Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу „EOS“ на заокругленій ділянці дороги вліво не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Внаслідок автобус виїхав за межі правого краю проїзної частини дороги та перекинувся. 56-річний водій автобуса та 22 пасажири, в тому числі троє неповнолітніх, зазнали травм різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень», — йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває слідство.

В Головному управлінні ДСНС України у Черкаській області повідомили, що в результаті ДТП постраждали 18 людей.

«З метою уникнення пожежі, рятувальне відділення АРЗ СП та надзвичайники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснили відключення акумуляторної батареї автобуса, а також змивання паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому на Волині вантажівка перекинула мікроавтобус з майже 20 пасажирами.

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