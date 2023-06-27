Масштабна ДТП з приміським автобусом у Вінниці: постраждали 15 людей

У Вінниці, де від вибуху газового котла загинули мати і син, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса приміського сполучення «Богдан» та автомобіля ГАЗ. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 15 людей, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Аварія сталась близько 10:00 27 червня поблизу перехрестя вулиць Немирівське шосе та Незалежності.

Водію автобуса дуже пощастило - удар прийшовся на праву сторону

За попередньою версією слідства, 67-річний водій автобуса «Богдан» допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який перебував біля правого краю дороги.

Автомобіль ГАЗ відкинуло на узбіччя

Станом на 13.00 за допомогою до медиків звернулося чотирнадцять пасажирів автобуса. Травмувався і 64-річний водій ГАЗу.



Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Зазвичай, за це передбачено покарання до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, що днями ДТП з маршрутним автобусом сталося і на Волині — там не розминулися пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням Луцьк — Світязь та вантажний «МАЗ». В результаті постраждали 6 пасажирів автобуса, включно з неповнолітньою дитиною.



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