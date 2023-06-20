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Події

На Волині вантажівка перекинула мікроавтобус з майже 20 пасажирами, є постраждалі (фото)

9:12 20 червня 2023
Перекинутий мікроавтобус

На Волині, де нещодавно сталася смертельна ДТП, зіткнулися пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням Луцьк — Світязь та вантажний «МАЗ».

Волинські рятувальники надали допомогу потерпілим під час ДТП, яка сталася у Луцькому районі в селі Копачівка.

Фото ДСНС

В автобусі перебувало 17 чоловік, карети «швидкої» доправили до медичного закладу 8 з них для огляду та надання можливої лікарської допомоги. За уточненими даними, постраждалі 6 пасажирів, у тому числі й дитина.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Наразі причини дорожньо-транспортної пригоди, під час якої «бусік» перевернувся, встановлюються.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині перекинувся автобус, в якому було 25 пасажирів, у тому числі двоє дітей. Тоді водій автобуса «Неоплан» сполученням Варшава — Одеса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Фото ДСНС

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