В Україні набирають помічників ветеранів: хто і як може взяти участь в експерименті

В Україні, де ветерани війни та родини загиблих зможуть отримувати більше послуг через ЦНАП, до 14 липня триває набір на участь в експериментальному проєкті щодо запровадження Інституту помічника ветерана. Про це повідомили на на платформі Е-ветеран.

«Це проєкт для ветеранів та членів їх родин, які готові допомогти іншими ветеранам легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм державою», — йдеться у повідомленні.

У проекті можуть взяти участь:

• ветерани війни, члени сім’ї ветерана, постраждалі учасники Революції Гідності, члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана, члени сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, які перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

• особи, які мають ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра;

• особи, які мають Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП):

• ті, хто відчуває в собі сили стати центром ветеранського життя у своїй територіальній громаді.

Заяву на участь у проєкті можна подати на платформі Е-ветеран. Для цього знадобиться:

• електронний підпис: файловий ключ, апаратний ключ або Дія. Підпис;

• документ про освіту;

• членам сім’ї ветерана — документ, що підтверджує родинні зв’язки.

На кандидатів очікує конкурсний відбір. Тих, хто його успішно пройде спрямують на навчання, підвищення кваліфікації та працевлаштованя в одній з територіальних громад на ваш вибір у: Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській або Миколаївській областях.

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