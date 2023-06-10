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Суспільство та люди

Ветерани війни та сім'ї загиблих зможуть отримувати більше послуг через ЦПАП: Кабмін ухвалив важливе рішення

13:35 10 червня 2023
Посвідчення учасника бойових дій

Для ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни стануть доступні нові послуги у ЦНАПах, зокрема, щодо встановлення статусів, видачі/заміни посвідчень, продовження дії документів, призначення грошової допомоги чи компенсації тощо. Відповідне рішення було проголосоване на засіданні Уряду у п'ятницю, 9 червня.

Як зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, відповідні зміни було внесено до розпорядження Кабінету Міністрів від 16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Мінветеранів вже започаткуввло окремі партнерські проекти з місцевими органами влади щодо відкриття «єдиних вікон» для ветеранів та провело навчання для 1015 адміністраторів ЦНАПів усіх областей України щодо якості надання адмінпослуг цим категоріям осіб.

Нагадаємо також, що нині в Україні реалізується другий етап спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів та Червоного Хреста з підтримки ветеранів війни. Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги у розмірі 4000 гривень на місяць протягом 4 місяців.

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