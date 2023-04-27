«95% заявників вже отримали допомогу»: як ветеранам із інвалідністю отримати фінансову допомогу

В березні розпочався другий етап спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів та Червоного Хреста з підтримки ветеранів війни. Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги у розмірі 4000 гривень на місяць протягом 4 місяців. Як отримати допомогу і кому можуть відмовити — читайте далі.

— Хто може отримати допомогу і яка тривалість виплат?

- Допомогу можуть отримати ті, хто подали заявку до проєкту. Повнолітні громадяни України, які отримали інвалідність внаслідок війни І або ІІ групи. Важливо, щоб відомості про них були внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, — розповіла «ФАКТАМ» Тетяна Калита, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. — Йдеться про 4 тисячі гривень протягом 4 місяців, тобто сумарно 16 тис грн.

— Як подати заяву в електронній формі?

- Заявку можна подати через офіційний вебпортал https://eveteran.gov.ua/. Також звертаю вашу увагу на обов`язкову наявність:

електронного підпису,

банківського рахунку (IBAN);

та контактного номеру телефону заявника.

Станом на сьогодні вже завершено перший етап. По першому етапу ми отримали 10 000 заяв. Наразі триває другий етап.

Звертаю вашу увагу, що нам потрібен час для технічного оновлення баз даних для внесення тих, хто отримав статуси за останній проміжок часу.

— Як відбувається розгляд поданої заяви? Скільки максимально заяв можете опрацювати й виділити на них кошти?

- Головне, що перевіряють під час розгляду заяви — це наявності у громадянина статусу ветерана війни — особи з інвалідністю внаслідок війни (І або ІІ групи), весь процес відбувається автоматично, без людського фактору. Автоматична система дозволяє опрацювати будь-яку кількість заяв. Ми, як Міністерство, в цій послузі надаємо механізм її реалізації. Виділення коштів — це питання наших партнерів, які надають допомогу. Дані виплати фінансує Міжнародна Федерація Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України.

— Скільком громадянам відмовили та чому?

- Відмова відбувається у разі відсутності заявника у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, тобто не підтверджується статус особи з інвалідністю внаслідок війни, або такі, які подали декілька заявок одночасно. Таких за першим етапом було близько 350.

Також близько 60 заявок були відхилені на етапі банку, що було пов`язано з різними причинами. Наприклад, прізвище, ім`я, по-батькові заявника не співпадали з даними IBAN.

Також були випадки, коли заявник вказував рахунок валютної карти та інші випадки. Автоматичність послуги перевіряє наявність статусу в Єдиному реєстрі ветеранів війни, коректність банківських даних. Є випадки, коли рахунки карток заблоковані. В цьому випадку гроші просто не можуть бути зараховані заявникові. 95% заявників отримали допомогу.

— Коли чекати перший платіж і що робити, якщо кошти не надходять?

- Перший платіж у розмірі 4000 грн надходить протягом семи робочих днів на банківський рахунок заявника. Але з практики зазначаємо, що виплата відбувається, як правило, в п`ятницю.

Наразі, чекаємо виплати по другому платежу першого етапу. Так само вже отримали виплати перші заявники другого етапу. Близько 7 тис заявників по другому етапу вже отримали виплату.

В першу чергу у випадку неотримання виплат радимо перевірити чи дійсно заявка була відправлена. Це можна зробити в особистому кабінеті на https://eveteran.gov.ua/. По друге, ваш IBAN має бути особисто вашим. Чекати найближчої п`ятниці, якщо заявка не надійшла, то передзвонити за номером: 380 (63) 227−14−56, де допоможуть з’ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення.



— Чи можна подати заявку, якщо людина в окупації? Або, скажімо, за кордоном?

— Територіальних обмежень не маємо.

Нагадаємо, що після демобілізації військові мають право на п'ять видів виплат від держави: названі умови.

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