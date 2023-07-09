Друга неділя липня буде наповнена різними несподіваними ситуаціями, попереджають астрологи.

Сьогодні варто підготувати себе до того, що вже з самого ранку атмосфера буде напруженою і навряд чи вдасться зберігати спокій, рекомендує Ukr.Media.



Овен

Тримайте себе в руках. Зараз не час давати волю поганому настрою, роздратуванню і гніву. Від необдуманих вчинків краще утриматися, навіть якщо вам здається, що саме вони дадуть змогу негайно досягти поставлених цілей. Не сваріться з людьми, які вам дорогі; навіть якщо доведеться докласти зусиль, щоб зберегти мир, повірте, це варте того.

У Овнів можливі невеликі грошові надходження. Постарайтеся правильно розпорядитися отриманими сумами, не витрачайте занадто багато на свої примхи і виконання швидкоплинних бажань.

Телець

У Тельців все складається вдало. День може принести якісь незначні труднощі, але ви їх швидко подолаєте. З'являться добрі ідеї, ви неодмінно зустрінете людей, з якими можна поділитися ними. Знайдуться союзники та однодумці, можуть з'явитись і нові ділові партнери.

Легко відновлюються старі зв'язки та зав'язуються нові знайомства. Ви навчаєтесь на чужих помилках, аналізуєте досвід інших людей, отримуєте чимало корисної інформації. Можна робити покупки; найкраще купувати речі, необхідні для роботи та навчання.

Близнюки

Відповідний день для того, щоб зайнятися якимись важливими і складними справами, ви впораєтеся з ними якнайкраще. Можна приймати рішення щодо майбутнього, у тому числі віддаленого, обговорювати їх з близькими людьми. Ви отримаєте корисні поради, рекомендації, які допоможуть уникнути помилок.

Фінансове становище Близнюків може помітно поліпшитися, ймовірне повернення старих боргів або отримання нагороди за виконану роботу. Буде шанс укласти вигідні угоди. Успішно вирішуються юридичні питання, день підходить для спілкування із впливовими людьми, представниками влади.

Рак

Дуже вдала перша половина дня. У цей час у Раків буде шанс досягти будь-яких цілей, реалізувати навіть найсміливіші ідеї. Важливо вірити у свої сили, діяти самостійно, не чекаючи на схвалення та підтримку. Можна робити покупки, зокрема незаплановані, вони виявляться вдалими.

У другій половині дня вплив позитивних тенденцій піде на спад, і в першу чергу це позначиться на вашому самопочутті — з'явиться відчуття втоми, слабкості, головний біль. Якщо є можливість, відкладіть справи та відпочиньте. Можна погуляти чи поїхати за місто; від спортивних та сільськогосподарських подвигів краще утриматися.

Лев

Прекрасний плідний день в Левів, який чудово підходить для серйозних справ та розв'язання важливих питань. Яскраво проявляються лідерські якості, до вашої думки прислухаються навіть досвідчені і впливові люди, найнезалежніші особи прагнуть якнайкраще виконати ваші прохання та доручення.

Багато хто прагне вам сподобатися, і ви можете самі вибирати, з ким мати справу, а з ким — ні. Сприятлива фінансова картина, можна робити невеликі покупки, але краще вкладати гроші в бізнес або зберігати для майбутніх інвестицій.

Діва

Будьте обережні: ризик наробити помилок у цей день дуже великий, а для того, щоб виправити їх, доведеться докласти чимало зусиль. Логіка та здоровий глузд допоможуть прийняти правильні рішення, а ось під впливом емоцій можна ступити на шлях, який ніколи не приведе вас до мети. Є небезпека забути щось важливе, втратити речі, якими ви цінуєте, або документи, які незабаром будуть потрібні. Добре, якщо поряд буде людина, на чию акуратність можна покластися. Помірні спортивні навантаження йдуть Дівам на користь, а ось тренування, що виснажують, і втомлива фізична робота не бажані.

Терези

День для Терезів складається досить напружено, і перш за все тому, що порозумітися з оточенням виявляється набагато складніше, ніж зазвичай. Ви намагаєтеся нікого не образити, але звичайна делікатність вам зраджує, тому ви часом ображаєте навіть тих, хто вам дуже дорогий.

Настрій легко змінюється, досить дрібниці, щоб ви втратили рівновагу і почали нервувати. Не бажано займатися важливими справами, проводити відповідальні переговори, краще розслабитись та відпочити. На користь підуть невеликі подорожі. Також можна порадувати себе якоюсь приємною покупкою.

Скорпіон

Сприятливий день для спілкування. Чим більше людей вас оточує, тим краще ви почуваєтеся. На світських заходах Скорпіони часто опиняються в центрі уваги, і це дуже радує. Можливі романтичні захоплення, знайомства, які незабаром отримають приємне продовження.

Варто бути обережнішими із грошима, оскільки сьогодні ви схильні витрачати їх надто легковажно, не замислюючись про майбутнє. Деякі Скорпіони схильні роздавати чи продавати речі, які незабаром знадобляться їм самим.

Стрілець

Можна досягти максимальних успіхів, докладаючи мінімум зусиль. Скористайтеся сприятливим моментом, щоб довести до кінця важливі справи, розпочаті раніше, отримати відповіді на питання, які вас давно турбують. Добре проходять дружні та романтичні зустрічі, спілкування з близькими підіймає настрій.

Стрільцям варто скласти план дій на майбутнє, продумати усі деталі. Зараз ви правильно оцінюєте і ситуацію, що склалася, і свої сили, не допускаєте промахів. Сприятливий день для великих покупок, можна придбати меблі та побутову техніку, все необхідне для ремонту.

Козоріг

Перша половина дня проходить досить напружено та не надто вдало. У цей час у Козорогів можливі сварки з близькими, суперечки через дрібниці, конфлікти з малознайомими людьми. Не виключені фінансові втрати, невдалі покупки. Краще не розпочинати нових справ.

Поступово вплив позитивних тенденцій посилюється, ви почуваєтеся дедалі впевненішими та спокійнішими. У другій половині дня відкриються нові можливості та перспективи; у цей час не тільки можна, а й треба діяти рішуче. Можливі приємні сюрпризи.

Водолій

Складний день з точки зору спілкування може бути важко знайти спільну мову навіть з близькими людьми. Ви частіше звичайного ображаєтеся через дрібниці, часом різко реагуєте на невинні зауваження. Деяким Водоліям буде важко порозумітися з дітьми, які особливо потребують уваги представників знака.

Вдалий день для якихось спокійних справ, а також відокремлених роздумів, неспішного та вдумливого планування. Не варто поспішати з початком нових масштабних проєктів, справ, які можуть надовго затягнутися.

Риби

Не піддавайтеся на провокації. Спокій і самовладання — це саме те, що сьогодні необхідне Рибам для успіху. Буде нелегко порозумітися з жінками: їхні примхи і непослідовні дії неабияк дратуватимуть. Можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки.

Оточення частіше звичайного втручається у ваше життя, дає багато порад, навіть якщо ви про них не просите. Керуватися краще власним здоровим глуздом: його підказки набагато корисніші, ніж рекомендації з боку. У другій половині дня можливі легкі нездужання, краще не планувати на цей час якихось виснажливих справ.

Представникам всіх знаків зодіаку слід взяти до уваги, що за Східним календарем 9 липня — день Земляного (або Здивованого) Дракона.





Здивований Дракон — незвичайна особистість, яка відома своєю працьовитістю і завжди готова довіряти іншим. Але легковірність Здивованого Земляного Дракона перетворюється на рішучість, коли він розуміє, що його намагаються використати, переклавши свої обов'язки або проблеми.

В такому разі помста Дракона може бути страшною, вона легко може вийти набагато гіршою, ніж шкода, яку йому нанесли.

«Сьогодні на роботі рекомендується утриматися від старту проєктів, в яких беруть участь люди, надійність яких вам ще не відома. Інакше ви, можливо, опинитеся у ситуації, де доведеться виконувати роботу за всіх. Також рекомендується відкласти покупку, яку ви давно планували. Цей день не є сприятливим для таких рішень, тому краще зачекати ще день-два», — радять знавці Східної астрології.

Про те, які знаки зодіаку розбагатіють у липні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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