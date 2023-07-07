Перша п'ятниця липня — день емоційного сплеску, коли в життя може втілитися те, що було раніше задумано, вважають астрологи.

У багатьох людей життєві сили будуть дуже підвищені з самого ранку, що надасть неабияку впевненість у собі і дозволить досягти добрих результатів за багатьма завданнями, пише сайт з гороскопами.

Овен

Прагнення Овнів захистити когось чарівне, але вам потрібно усвідомити, що це може вас занапастити. Ще не пізно відсторонитися від того безладу, який ця людина влаштувала, і, швидше за все, Ви захочете це зробити.

Звичайно, це змусить Вас відчути себе винними, але невже Ви думаєте, що вона зробила б те саме для вас? Настав час перестати все ускладнювати та визнати, що легкий вихід із ситуації не завжди неправильний.

Телець

Правильною стратегією Тельців у плані фінансів зараз буде залишатися обережними й обачливими, але коли справа дійде до емоцій, вам потрібно буквально виплеснути їх назовні. Поділіть свої почуття з будь-ким, хто готовий їх вислухати.

Навіть якщо ви не в настрої розмовляти, вам просто потрібно почати говорити. Щойно ви почнете відкриватися іншим людям, вони, своєю чергою, почнуть робити те саме стосовно вас. Насолоджуйтеся тим, хто ви є і чим займаєтеся.

Близнюки

Коли довкола відбувається багато всього, Близнюки, як правило, замикаються в собі і стають дуже тихими. Це розумно, тому що дає вам можливість вивчити стан справ, перш ніж брати участь у цьому.

Але сьогодні, коли довкола вас буде багато людей, Вам не варто приховувати свої почуття. Проявляючи свою справжню сутність, ви зможете виділитися з натовпу.

Рак

Електронне листування — це зручний та дієвий метод спілкування, але сьогодні це не найкращий спосіб донести Ракам своє посилання до інших.

Коли людина не розуміє вашого тону, ваші слова можуть неправильно витлумачити, тому постарайтеся донести всі свої думки та ідеї особисто. До того ж, якщо виникне якась плутанина, вам набагато простіше все прояснити, дивлячись людині в очі.

Лев

Сьогоднішній день може стати перевіркою міцності ваших любовних взаємин. Загальна напруженість може спричинити підвищення чутливості у Левів та появу розбіжностей. Перечекайте цей момент, спробуйте без сварок зрозуміти одне одного.

Це буде нелегко, але корисно. Купа розглядів без приводу, якими наповнене ваше життя останнім часом, дуже негативно позначається на стосунках і на здоров'ї вашого партнера.

Діва

Якщо сьогодні Дівам доведеться стати лідером якоїсь групи, вам потрібно запам'ятати одну річ: якщо захочете всім сподобатися, то не зможете нікого змусити дотримуватися ваших інструкцій.

Враховуючи й задовольняючи потреби всіх інших, ви станете популярними, але це не допоможе ухвалити правильні рішення, які б, своєю чергою, допомогли завершити всі необхідні справи. Ви знаєте, що робите, і вам варто повірити в те, що інші готові наслідувати ваш приклад. Покажіть їм правильний шлях.

Терези

Якась лукава людина знову з'явилася в житті Терезів, і вона досі хоче сказати вам в обличчя одне, а за спиною зробити зовсім інше.

Цей лицемір анітрохи не змінився, але ви, звісно, змінилися. Їхні старі трюки цього разу не спрацюють. Будьте ввічливі, здійснюючи відплату.

Скорпіон

Ризикніть показати себе, і ви не будете розчаровані. Сподіватися на те, що люди полюблять Вас такими, якими ви є зараз безпрограшний варіант. Ви набагато привабливіші, ніж думаєте, і у ваших інтересах стати більш товариськими.

Скорпіонам потрібно стати більш відкритими щодо того, хто ви є і що хочете принести в суспільство. Вам буде страшно ставати вразливими, але це найкращий спосіб стати ближчими до людей.

Стрілець

Стрільці можуть досягти позитивних результатів у проєкті, над яким зараз працюють, якщо перестануть випромінювати негативну енергію. Замість того, щоб думати про наближення термінів здачі або перешкоди, які ще доведеться подолати, зосередьтеся на тому, чого ви вже досягли, і на тому чудовому почутті, яке у вас виникне, коли все буде зроблено.

Думати позитивно та бачити позитивну сторону не так складно, як ви вважаєте. Прикиньтеся, що у вас немає проблем, і вони на якийсь час зникнуть.

Козоріг

Переконайтеся, що висловлюєтеся коротко і доступно — не балакайте просто так і не ходіть навколо. У оточення зараз немає часу на порожні розмови — довкола дуже багато чого відбувається.

Незважаючи на те, що Козорогам захочеться просто побалакати і попліткувати, сьогодні це буде просто неможливо. Візьміть приклад із зайнятих людей навколо і будьте максимально короткими.



Водолій

Творчий потенціал Водоліїв набагато більший, ніж усі думають, і сьогодні він досягне свого піка. Для того, щоб трохи послабити напругу, додайте трохи креативності у все, що ви робите.

Одягніться трохи яскравіше, ніж зазвичай. Нехай ваше вітання буде трохи цікавіше за звичне «привіт». Надайте гостроти листам, які пишете. Вашому життю бракує яскравості, то додайте її!

Риби

Напружений спосіб життя Риб дуже захопливий, але він не дає вам можливості провести час із близькими. Пригальмуйте. Скасуйте кілька зустрічей або перенесіть на інший день. Виділіть час, щоб провести його з друзями чи рідними.

Зробіть розсилку та дізнайтесь, коли у всіх з'явиться можливість повеселитися. Швидше за все, вони знайдуть можливість уповільнити темп свого життя і трохи розслабитися.



Водночас варто нагадати, що 7 липня — день Дотепного (Вогняного Тигра).

Дотепний Тигр — лідер з народження. Він не терпить, коли ним командують, але сам із задоволенням видає команди іншим. Якщо сьогодні з'явиться спокуса зм'якшити до себе вимоги та насолодитися відпочинком, відмахніться від неї. Буде набагато краще, якщо ви проведете напружений день і візьмете на себе багато роботи — зможете виконати її максимально якісно.

Буде гарно, якщо ви сьогодні не станете скупитися. Великодушність щодо інших буде дуже важливою, все, що ви сьогодні віддасте, повернеться до вас удвічі.

Тигр добре співпрацює з Конями та Собаками. Усі три знаки гостро потребують справедливості і завжди стараються її захищати.

«Вдома організуйте для своєї половинки вечір, присвячений їй. Це зніме напругу, яка є між вами, і завтрашній день стане легким і приємним для обох», — радять знавці Східної астрології людям, які народились у рік Тигра, Коня або Собаки.

Щодо ситуації на фронті, де триває контрнаступ ЗСУ, то астрологи прогнозують, що він буде напруженим, але успішним й продуктивним. Всі окуповані території ЗСУ поступово буде повертати до складу України.

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