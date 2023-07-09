Новий тренер «Зорі» відповів на звинувачення у прокремлівських поглядах

Новий головний тренер луганської «Зорі» серб Ненад Лалатович після переможних спарингів команди на зборах у Польщі з місцевими «Ресовією» (4:2) та «Сталлю» (1:0) публічно висловився про війну в Україні.

«Насамперед я хочу повторити, що радий поверненню в Україну і що працюю тут (свого часу серб грав у „Шахтарі“. — Авт.), — заявив 45-річний Ненад Лалатович. — Я показав, що не злякався і що я на 100% разом з Україною та її народом».

Нагадаємо, що раніше український журналіст Андрій Сеньків закликав сербського фахівця озвучити свою позицію щодо вторгнення росіян до України.

«Мене дико бісить, що в Україну їдуть тренери з Сербії і ніхрена не говорять про війну, — заявив Андрій Сеньків в ефірі YouTube-каналу KDK. — Найперше, що в нього потрібно запитати: «Що ти думаєш про те, що відбувається в Україні? росія агресор чи путін красень?».

Нехай він скаже, що думає, бо через рік ми його побачимо тренером якогось «Єнісея». Це може бути латентний сепар чи адекватний серб. Тому хочу від нього щось почути".

Як відомо, онук льотчика ВПС Югославії Ненад Лалатович, який у 14 років втратив матір, за роки кар'єри пограв у низці сербських клубів, зокрема, у «Црвені Звєзді». У 2003—2005 роках захисник виступав в Україні за «Шахтар» із річною перервою на оренду до німецького «Вольфсбурга». На тренерській ниві серб працював на батьківщині з низкою клубів, вигравши з «Войводиною» у 2020 році Кубок Сербії. Останньою командою фахівця була «Младост», яку лише з трьома поразками в 11 матчах він не зумів врятувати від вильоту з елітного дивізіону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній наставник «Зорі» Патрік ван Леувен очолив «Шахтар».

Фото Starsport

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