«Шахтар» очолив найкращий тренер УПЛ минулого сезону (фото, відео)

Чемпіон України донецький «Шахтар», який розірвав контракт з хорватом Ігором Йовічевічем, офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 53-річний нідерландець Патрік ван Леувен, який минулого сезону привів «Зорю» до завоювання «бронзи» чемпіонату України та був визнаний найкращим тренером УПЛ.

Контракт з фахівцем, який став 36-м тренером в історії клубу (і восьмим іноземцем), розрахований до 30 червня 2025 року.

Патрік ван Леувен став 36-м тренером в історії "Шахтаря"

До речі, свого часу ван Леувен уже працював у «Шахтарі» директором футбольної академії. Також він обіймав посаду спортивного директора «Кайрата» з Казахстану та головного тренера ізраїльського «Маккабі» з Тель-Авіва, з яким у 2021 році виграв Кубок країни.

Нагадаємо, що цього сезону «Шахтар» стартує одразу у груповому турнірі Ліги чемпіонів (жеребкування — 31 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легіонер «Шахтаря» несподівано покинув команду.

Фото ФК «Зоря», ФК «Шахтар»

167

Читайте нас у Facebook та Instagram