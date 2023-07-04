«Зоря» призначила головним тренером чемпіона двох країн

Луганська «Зоря», яка розлучилася з головним тренером Патріком ван Леувеном, визначилася із наступником свого колишнього наставника.

Бронзовий призер минулого сезону чемпіонату України знову зупинив свій вибір на кандидатурі іноземного фахівця. Луганську команду очолив 45-річний серб Ненад Лалатович, який останнім часом працював у «Младості» з міста Нові-Сад та не врятував клуб від вильоту з найвищого сербського дивізіону.

Зазначимо, що за роки ігрової кар'єри Ненад, окрім рідної Югославії, де став двічі чемпіоном у складі «Црвени Звєзди», також виступав в Україні за донецький «Шахтар», у період з 2003-го по 2005-й вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок. нашої країни.

Тренерська кар'єра фахівця розпочалася в 2011-му, коли Лалатович очолив скромну команду «Срем». Щоправда, ніде Ненад особливо не затримувався, загалом за 12 років змінивши команду 19 (!) разів — щоправда, із «Войводіною» завоював у 2019-му Кубок Сербії.

Додамо, що старт нового сезону в чемпіонаті України запланований на 28 липня. Окрім внутрішньої арени, «Зоря» також зіграє у кваліфікації Ліги Європи, де стартує з раунду плей-оф. У разі успіху луганці вийдуть до групового турніру, у разі невдачі продовжать виступ на євроарені у групі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду особисто умовив екстренера «Шахтаря» Луїша Каштру очолити його команду.

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