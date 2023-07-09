Помер легендарний володар «Золотого м'яча» (фото, відео)

У віці 88 років у Мілані помер легендарний іспанський футболіст, володар «Золотого м'яча» та чемпіон Європи Луїс Суарес Мірамонтес, повідомляє As. Як відомо, нещодавно не стало легендарного воротаря Антоніо Карбахаля, котрий першим з футболістів зіграв на п'яти чемпіонатах світу.

Почавши кар'єру в «Депортиво», талановитий півзахисник Луїс Суарес Мірамонтес невдовзі перейшов до «Барселони», у складі якої виграв два чемпіонати, два Кубки Ярмарків (турнір-попередник Кубка УЄФА) та два Кубки Іспанії, а також завоював у 1960 році «Золотий м'яч». найкращого футболіста Європи. Втім, найяскравіше талант футболіста розкрився в італійському «Інтері», куди Суарес перебрався 1961 року (у Мілані іспанець жив до кінця своїх днів). У складі «синьо-чорних» талановитий півзахисник став дворазовим володарем Кубка європейських чемпіонів та Міжконтинентального кубка, а також тричі виграв чемпіонат Італії.

«Ідеальний футболіст, який своїм талантом надихав покоління. До побачення, Луїзіто», — написав ФК «Інтер» у своїх соціальних мережах.

У складі збірної Іспанії (32 матчі, 14 м'ячів) Луїс Суарес Мірамонтес став 1964 року чемпіоном Європи.

Завершивши свою яскраву кар'єру в італійській «Сампдорії» у віці 38 років, іспанець досяг визнання і на тренерській ниві. Наприклад, зі збірною Іспанії U21 він став 1986 року чемпіоном Європи. Також Луїс Суарес Мірамонтес очолював національну збірну Іспанії (зокрема, на ЧС-1990), рідний «Інтер» та інші клуби в Італії й Іспанії.

До речі, крім «Золотого м'яча» (ніхто з іспанців-футболістів не повторив його досягнення досі), Луїс Суарес Мірамонтес, який випередив у 1960 році легендарних Ференца Пушкаша та Уве Зеєлера, двічі брав «Срібний м'яч» (1961-го та 1964-го) і один раз — «Бронзовий м'яч» (1965-го).

Луїс Суарес Мірамонтес із "Золотим м'ячем" найкращого футболіста Європи 1960 року

Додамо, що друга дружина уславленого футболіста Валентина померла три роки тому. У Луїса Суареса Мірамонтеса є син від попереднього шлюбу, який живе в Мадриді і працює біологом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя володар «Золотого м'яча» Паоло Россі.

Фото ФК «Барселона», marca.com

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