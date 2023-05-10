Помер легендарний воротар, який першим із футболістів зіграв на п'яти чемпіонатах світу (фото, відео)

У віці 93 років у своєму будинку в Леоні помер легендарний мексиканський воротар Антоніо Карбахаль, який першим із футболістів зіграв на п'яти чемпіонатах світу, повідомляє Twitter Федерації футболу Мексики.

На світових першостях у Бразилії 1950 року, Швейцарії 1954-го, Швеції 1958-го, Чилі 1962-го та Англії 1966-го голкіпер збірної Мексики провів 11 зі своїх 48 поєдинків за національну команду. Рекорд воротаря протримався цілих 32 роки, поки на ЧС-1998 його не повторив німець Лотар Маттеус, а пізніше ще п'ять футболістів — мексиканці Рафаель Маркес, Андрес Гуардадо та Гільєрмо Очоа, аргентинець Ліонель Мессі, а також португалець Кріштіану Роналду (італієць Джанлуїджі Буффон також їздив на п'ять ЧМ, але на одному з них не грав).

Більшість своєї 18-річної ігрової кар'єри Карбахаль на прізвисько Ель Чінко Копас (у перекладі з іспанської — «П'ять кубків») провів на батьківщині в клубі «Леон», хоча його довго і безуспішно намагався переманити мадридський «Реал».

Пізніше чемпіон і володар Кубка Мексики Антоніо Карбахаль, який їздив на Олімпійські ігри-1948 у Лондоні як запасний голкіпер, був нагороджений золотою медаллю ФІФА за заслуги перед футболом. Лише 2021 року легендарний воротар перестав ходити на стадіон, та й то через втрату зору. Карбахаль до останнього продовжував слухати трансляції футбольних матчів на радіо і давав коментарі журналістам.

Антоніо Карбахаль із золотою медаллю ФІФА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний голкіпер Енді Горам помер від невиліковної недуги.

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