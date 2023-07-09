Вийшла заміж? Кайлі Дженнер постить свої фото із золотою обручкою на безіменному пальці

Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram кілька фотографій, на яких уся увага сфокусована на золотій каблучці. Прикрасу 25-річна бізнес-леді, модель та зірка реаліті-шоу, яка увійшла до списку Forbes найбагатших жінок США, наділа на безіменний палець лівої руки.

Кайлі напевно хотіла, щоб усі побачили цю каблучку. Вона навіть відволікала увагу від жовтого топу, який щільно обтягував її груди. Молодша із сестер Кардаш'ян-Дженнер написала, що жовтий може стати її улюбленим кольором у ці дні.

Армія передплатників Кайлі в Instagram (а їх 394 мільйони!) тут же почала гадати, а чи не є ця каблучка таємним знаком? Можливо, Дженнер натякає на заручини чи навіть заміжжя?

Багато хто згадав, що у червні Кайлі демонструвала інший перстень на безіменному пальці — під час польоту приватним літаком під назвою Kylie Air. Тоді вона підкинула ще один натяк. «Який день!» — написала Дженнер.

У червні Кайлі демонструвала інший перстень на безіменному пальці

Відомо, що у квітні красуня закрутила роман із Тімоті Шаламе. Зірку Голлівуду, виконавця головної ролі в гучному фільмі «Дюна» було помічено на виході з дому Кайлі вранці. Потім папараці зняли парочку під час пікніка.

Папараці підловили Тімоті Шаламе вранці на виході з дому Кайлі

Перстень на безіменному пальці Кайлі виготовлений у вигляді потрійного знаку вічності, що символізує кохання.

Такий дизайн вперше вигадали ювеліри фірми Cartier. Вони так і назвали його — Trinity. Історія свідчить, що Луї Картьє, син засновника бренду, створив переплетену каблучку для французького поета та драматурга Жана Кокто.

Виріб складався з жовтого, рожевого та білого золота. Він став символом унікального стилю Cartier. Каблучки Trinity часто асоціюються із міцним любовним зв'язком.

Нагадаємо, у Кайлі є п'ятирічна дочка Стормі та однорічний син Айре. Їхній батько — репер Тревіс Скотт, на концерті якого восени 2021 року через тисняву загинули 8 людей. Дженнер остаточно розлучилася з ним минулого року.

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