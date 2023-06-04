У Голлівуді з'явилася нова пара закоханих. На початку червня всі західні таблоїди буквально вибухнули повідомленнями про роман між популярним актором Тімоті Шаламе та молодшою представницею клану Кардаш'ян-Дженнер Кайлі Дженнер, яка увійшла до списку Forbes найбагатших жінок США. Про те, що молоді люди симпатизують одне одному, стало відомо у березні. Однак інсайдери з обох боків стверджували, що йдеться про «несерйозні стосунки».

І раптом усе змінилося. Папараці вдалося зробити перші фото солодкої парочки. Все говорило про те, що у Тімоті та Кайлі справжнє романтичне побачення.

Папараці вдалося зняти Тімоті та Кайлі під час побачення

Тут же з'явилася інформація, що Шаламе та Дженнер уже проводять час разом із сім'ями. Зокрема вони влаштували барбекю. На пікніку були також старша сестра Кайлі, супермодель Кендалл Дженнер, та рідна сестра Тімоті, актриса Поліна Шаламе.

25-річна Кайлі для барбекю обрала чорну шкіряну куртку, легінси та високі чоботи. 27-річний Тімоті віддав перевагу безрозмірній футболці в стилі тай-дай і джинсові шорти.

Американське видання Page Six стверджує, що Кайлі проводить час у будинку нового бойфренда щоразу, як Шаламе приїжджає після зйомок до Лос-Анджелеса. Деколи це буває шість разів на тиждень.

За словами друзів міс Дженнер, Кайлі подобається те, що Тімоті на неї не тисне і нічого не вимагає. Це дуже несхоже на її колишні стосунки. У неї були романи із реперами. Першим бойфрендом міс Дженнер був Tyga. Навесні 2017 року Кайлі почала зустрічатися з Тревісом Скоттом. Вони то сходилися, то розходились. У періоди примирення Дженнер двічі завагітніла. Вона народила від Тревіса дочку Стормі (дівчинці три роки) та сина Ейра (малюку 2 лютого виповнився рік).

Шаламе раніше зустрічався з дочкою Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп, якій у Каннах влаштували овації за роль у скандально відомому фільмі «Ідол». Потім у талановитого актора був короткий роман із мексиканською актрисою та співачкою Ейсою Гонсалес.

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