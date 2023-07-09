Самий турботливий татко в світі: Мурат Налчаджиоглу нагодував доньку від Ані Лорак рисом і навчив її ліпити глечики (відео)

Поки зрадниця Ані Лорак продовжує заробляти криваві російські рублі, ї колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу насолоджується сімейним відпочинком з сімейством у Туреччині.

Як справжній патріот він привітав у своєму Інстаграм з 50-річчям головкома Валерій Залужного,

Скрин сторіз Мурата

А потім вирішив нагодувати рідну доньку, потуги якої над рисом зняв на відео.

Але найбільш інтригуючий момент відбувся після обіду: 12-річна донька від Ані Лорак Софія захотіла навчитися ліпити глечики — певно, в Каппадокії це досить поширена жіноча забава.

Але так як гончарство — досить маркий «бізнес», то Мурат вирішив одягнути доньку-красуні у відповідний одяг.

Для цього йому принесли «бабусині штани», і він намагався надягнути їх на Софійку.

Результат спроб тата, певно, розсмішив багатьох підписників Налчаджиоглу.

Але в цілому день, вочевидь, завершився щасливо, і молоде подружжя змогло вибратись під вечір на шопінг.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Мурат Налчаджиоглу з сім'єю відвідали парад повітряних кульок. Також про красиву подію розказала і його молода дружина Лілія.

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