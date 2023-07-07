Зрадниці Ані Лорак так і не вдалося обдурити українців вишиванкою. В Україні їй місця немає, тож доводиться гастролювати у Сибіру або під москвою.

А тим часом її колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу вже став зіркою мережі. Він продовжує святкувати одруження з київською стилісткою Лілією Реус.

Після «водних процедур» у басейні на віллі бізнесмен-патріот України вирішив показати своїй сім'ї парад повітряних куль у Кападокії.

«Парад куль на світанку в Каппадокії — чудове видовищне шоу, яке нині популярне у всьому світі. Це рідкісна можливість побачити, як одразу кілька сотень величезних повітряних куль повільно підіймаються в небо у чистому та світлім промені світанку. Заради цього чудового моменту до Каппадокії приїжджають найвідчайдушніші мандрівники з усього світу», — йдеться у повідомленні на сайті Міністерства туризму Туреччини.

Все дійство зазвичай займає дві-три години і розпочинається перед сходом сонця.

У себе в соцмережі Мурат розмістив один з фрагментів парада.

У коментарях читачі пишуть, що теж хочуть побачити таку красу й обов'язково збираються туди після перемоги.

Тож, мабуть, Кароліна вже жалкує не тільки за невдалим шлюбом, а за своїм вибором на користь росії. Адже вже точно відомо: куди приходить «руський мір», завжди розруха, біль, сльози. Але українці знають, що світ переможе російську темряву. А зрадниця Кароліна так і буде гастролювати по немитій росії та виправдовуватись, що ніколи не допомагала ЗСУ.

104

Читайте нас у Facebook та Instagram