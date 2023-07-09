«Потужно, хоробро, влучно»: Зеленський подякував воїнам за дії на передовій

Президент Володимир Зеленський, який повернувся з чергового «збройного» турне Європою, подякував воїнам, які приймають безпосередню участь у активних діях на передовій.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, записаному в Луцьку.

«Передова, наші активні дії. Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам „Вісімдесятки“. Молодці, воїни!» — сказав очільник Української держави.

«На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники „Сімдесятдевʼятки“, артилеристи 55-ї окремої бригади „Запорізька Січ“, 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам», — президент.

Зеленський також особливо відзначив воїна бригади «Запорізька Січ» майора Володимира Гончарова.

«Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, — дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи „Маґури“, 47-ї окремої механізованої бригади, — майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці», — заявив президент.

Він також подякував усім, хто воює й працює заради України.

Нагадаємо, вранці 8 липня президент відвідав острів Зміїний, де вшанував пвм'ять усіх полеглих за свободу України в боях з російським агресором.

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