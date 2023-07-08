500-й день російського вторгнення: Зеленський на острові Зміїному вшанував пам'ять загиблих (відео)

Президент України Володимир Зеленський побував на острові Зміїний, який Сили оборони України звільнили рік тому.

«500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві — однієї із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь!» — зазначив він.

В цей день президент присвоїв звання Героя України 48 українським військовим, 45 з них — посмертно.

Нагадаємо, що днями начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Олексій Громов повідомив про звільнення майже 160 квадратних кілометрів української землі від окупантів з початку контрнаступальних операцій.

Фото — скріншот

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