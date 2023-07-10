Пожежа на АЗС у Києві: у мережі показали відео моменту вибуху

У мережу виклали відео ДТП, яке стало причиною пожару на АЗС у Києві — на Броварському проспекті автівка на великій швикості влетіла у колонку.

В поліції Києва зазначають, що водій авто і пасажир, а також оператор автозаправної станції отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували медики.

Фото поліції

«За попередніми даними, кермач автомобіля „Ауді“, 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання. Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих, їм надається медична допомога. Також в результаті пожежі пошкоджено кілька транспортних засобів»,— йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше повідомлялося про велику пожежу під Києвом — бензовоз з’їхав у кювет, де сталося загорання 15-кубової ємності з бензином. На місці події загинув водій бензовозу.

Фото поліції

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