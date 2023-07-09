Масштабна пожежа у Києві: горіла АЗС на Броварському шосе (відео)
У Деснянському районі столиці, де під зачиненим укриттям загинули люди, сталася нова надзвичайна подія — на Броварському шосе у неділю, 9 липня, спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
На відео видно, як підіймаються чорні густі клуби диму від пожежі.
Зазначається, що вогнеборці вже займаються ліквідацією пожежі на АЗС. До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.
Згодом в Мережі повідомили, що причиною пожежі стало те, що невідоме авто на швидкості влетіло в заправку.
А мер міста Віталій Кличко написав, що медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі, третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.
Пізніше він додав, що пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому з них — 17 років.
Нагадаємо, днями масштабна пожежа сталася в Солом'янському районі Києва — її спричинили уламки ворожої ракети.95