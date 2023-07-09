Масштабна пожежа у Києві: горіла АЗС на Броварському шосе (відео)

У Деснянському районі столиці, де під зачиненим укриттям загинули люди, сталася нова надзвичайна подія — на Броварському шосе у неділю, 9 липня, спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На відео видно, як підіймаються чорні густі клуби диму від пожежі.

Зазначається, що вогнеборці вже займаються ліквідацією пожежі на АЗС. До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Рятувальники на місці події

Згодом в Мережі повідомили, що причиною пожежі стало те, що невідоме авто на швидкості влетіло в заправку.

А мер міста Віталій Кличко написав, що медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі, третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.

Пізніше він додав, що пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому з них — 17 років.

Нагадаємо, днями масштабна пожежа сталася в Солом'янському районі Києва — її спричинили уламки ворожої ракети.

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