Дженніфер Лопес готується до розлучення з Беном Аффлеком: на кону 600 мільйонів доларів

Не все так ідеально, як здається, навіть у стосунках знаменитостей. Це стосується і Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, пари з цікавою історією, яка знову зійшлася у 2021 році після розставання у 2004 році. Однак у подружжя не все так добре, як здається, хоча Дженніфер і викладала нещодавно фото Бена з оголеним торсом.

За інформацією видання Heat, Лопес почала діяти на випередження, звернувшись до своїх адвокатів, щоб підготуватися до можливого розлучення.

Як повідомляється, співачка розглядає можливість укладення післяшлюбної угоди, яка схожа на шлюбний договір. З огляду на те, що обоє вже мали досвід розлучень, вони хочуть переконатися, що нічого не буде залишено на волю випадку.

Лопес, переживши вже три розлучення, розуміє, що ніщо не триває вічно. Залишається невизначеним, чи мають її стосунки з Аффлеком «термін придатності». За даними вищезгаданих ЗМІ, Бен Аффлек позитивно відреагував на наміри Лопес, заявивши, що зараз йому потрібен простір і спокій. Як повідомляється, він готовий підписати все, що завгодно, аби Дженніфер була щасливою, оскільки він виснажений минулими суперечками.

В результаті юристи нібито підготували контракт, який передбачає справедливий і рівноправний розподіл активів у разі розлучення. Обидва мають значні статки: статки Аффлека наближаються до 200 мільйонів доларів, а Лопес — до 400 мільйонів доларів. Разом їхні спільні статки становлять 600 мільйонів доларів, які опиняться під загрозою, якщо вони розлучаться.

Крім того, і Бен, і Дженніфер мають дітей від попередніх шлюбів, загалом їх п'ятеро, тож їхні інтереси будуть пріоритетними. Про це свідчить нещодавня інвестиція подружжя у розмірі 60 мільйонів доларів в особняк у Лос-Анджелесі.

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