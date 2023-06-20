Заздріть мені всі: Дженніфер Лопес виклала фото Бена Аффлека з голим торсом

Зірки Голлівуду та інші західні знаменитості люблять викладати в соцмережах фотографії до Дня батька. На цих знімках зазвичай зіркові татусі позують зі своїми чадами. Або з посмішкою поглинають сніданок, який діти і люблячі жінки подали їм на честь свята прямо в ліжко.

Дженніфер Лопес і тут вирішила здивувати всіх і розмістила у себе в Instagram абсолютно нетипову для Дня батька фотографію чоловіка. На ній Бен Аффлек зображений з голим торсом. Судячи з деталей, які можна розгледіти на задньому плані, а також вологого волосся, 50-річний актор щойно прийняв душ і не підозрював від дружини подібного підступу.

«Пост подяки таткові», — підписала знімок 53-річна Лопес. І додала: «Щасливого Дня батька, тату. І щасливого Дня батька всім чудовим татам там, за вікном! Ми любимо вас і цінуємо навіть більше, ніж ви можете припустити».

А шанувальникам зіркової пари залишається гадати, що хотіла насправді Дженніфер Лопес сказати цим знімком. Або змусити жінок заздрити, побачивши прес Аффлека, або скромно відзвітувати про виконану роботу. Адже добре відомо, що Бену довелося після одруження відмовитися від багатьох шкідливих звичок і почати регулярно тренуватися в спортзалі.

Раніше повідомлялося, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес стали власниками величезного особняка в Беверлі-Гіллз.

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