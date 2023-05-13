Шлюб тріщить по швах: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек сваряться вже і на публіці (відео)

Весь другий тиждень травня західні мас-медіа разом із користувачами соцмереж активно обговорюють Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Попри публічні зізнання в коханні до чоловіка, якими Джей Ло вкотре радісно поділилася з шанувальниками у свіженькому інтерв'ю, більшість коментаторів схиляються до висновку, що в благородній родині не все так гладко. Схоже, Лопес таки дістала Аффлека.

Першим приводом стала публічна сварка між подружжям на червоній доріжці. У понеділок, 8 травня, відбулася прем'єра фільму «Мати» із Дженніфер у головній ролі. Ясна річ, вона притягла Бена з собою. Аффлек явно не був у захваті від цього і навіть не намагався приховувати свій настрій.

Лопес зірвалася і почала щось люто виказувати чоловікові, тикаючи при цьому в нього вказівним пальцем. Аффлек був готовий загорлати на дружину.

Насилу зіркова пара впоралася з емоціями і не дуже вдало спробувала перетворити інцидент в жарт.

Зрозуміло, всі одразу згадали, з якою кислою міною Бен сидів на церемонії «Ґреммі». Тоді теж Дженніфер довелося кілька разів закликати чоловіка зображати радість та щастя.

Аффлек, як вважають коментатори, ще здатний стримувати себе на публіці. Однак коли Бен думає, що їх ніхто не бачить, його емоції б'ють фонтаном.

Доказом цього стала ще одна сварка між подружжям. Сталася вона вранці 10 травня. Бен та Дженніфер їхали вулицею на своєму чорному Mercedes. Аффлек був за кермом.

Очевидно, розмова в них була не надто приємна. А тут ще Лопес захотіла випити холодну каву з льодом. Бен зупинив машину. Вони вийшли, купили напої. Аффлек першим підійшов до авто та відчинив двері з боку пасажира.

Йому довелося чекати, поки Джей Ло повернулася. Потім вона ще досить довго (або так здалося Бену) сідала в машину. Аффлек стояв поруч, щоб зачинити за нею двері. Уся ця ситуація настільки вивела його з себе, що він з силою грюкнув дверима і показав дуже характерний жест. Здавалося, Бен хоче кинути все і відразу піти куди очі дивляться. Виплеснувши емоції, Аффлек сів за кермо, і Mercedes рушив з місця.

Відео цього інциденту потрапило до Twitter і пішло гуляти мережею, моментально ставши вірусним.

Раніше між Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес виникла суперечка через алкоголь.

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