По сусідству з Траволтою і Хенксом: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек купили шикарний будинок за 60 млн доларів

Зіркове подружжя Бен Аффлек і Дженніфер Лопес стали власниками величезного особняка в Беверлі-Гіллз. На пошуки нового сімейного «гніздечка» їм знадобився приблизно рік. З чуток, Дженніфер так дістала Бена своїм бажанням знайти ідеальний будинок, що він був на межі нервового зриву.

І ось вибір зроблено. Покупка обійшлася подружжю в 60 мільйонів 850 тисяч доларів. Ви скажете — величезні гроші! Це так, але Лопес і Аффлек довели, що вміють торгуватися. Будинок виставили на продаж 2018 року за 135 мільйонів доларів. Пандемія коронавірусу вдарила по ринку нерухомості в США. Ціна на маєток Воллінгфорд впала до 75 мільйонів доларів. У підсумку Дженніфер і Бен переконали продавця скинути ще майже 15 мільйонів!

Площа особняка становить 4300 квадратних метрів. У будинку 12 спалень і 24 ванні кімнати.

Крім основної будівлі на території маєтку є ще будинки для прислуги та охорони, гостьовий котедж, а також гараж на 12 машин. Якщо гостей на вечірках, які так любить влаштовувати Лопес, буде багато, неподалік є парковка на 80 місць.

Але і це ще не все. Дженніфер відома тим, що по кілька годин щодня вимотує себе фізичними вправами. Бену теж після одруження довелося забути про пиво. Так ось, на території маєтку розташований великий критий спортивний комплекс, де є баскетбольний майданчик, майданчик для піклболу (вид спорту, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу — Авт.), боксерський ринг, тренажерний зал, лаунж-зона та бар. Залишається найняти особистих тренерів.

Тепер кілька слів про нових сусідів. Із цим питанням теж усе гаразд — вдівець Джон Траволта, турботливий батько Бредлі Купер, зразковий сім'янин Том Генкс із дружиною.

У середу, 31 травня, на території Воллінгфорда життя било ключем. Новосели завозили меблі та свої речі.

Раніше «ФАКТИ» писали про довгу історію пошуку зірковою парою сімейного гніздечка.

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