«Та ніх… не буде»: Усик та Дюбуа провели першу дуель поглядів перед чемпіонським боєм (відео)

У понеділок, 10 липня, у польській Варшаві пройшла пресконференція перед боєм за титули IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у суперважкій вазі між володарем чемпіонських поясів українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 з них — нокаутом) та британським претендентом Деніелом Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка).

Боксери провели традиційну в таких випадках дуель поглядів. Неабияк повеселив присутніх один із глядачів у залі, який перед тим, як боксери встали один навпроти одного, вигукнув: «Та ніх… не буде!». І справді — Усик та Дюбуа, який вищий за нашого співвітчизника (у Олександра зріст 191 см, у Деніела — 196 см), поводилися спокійно, без особливих емоцій, і після кількох десятків секунд британець першим відвів очі.

Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois перший face-off ahead of Aug 26th…



@BTSportBoxing ] pic.twitter.com/hP36s7IcE3 - Michael Benson (@ Michael Bensonn) July 10, 2023

«Хочу подякувати хлопцям, які захищають нашу країну, — зазначив українець, спілкуючись із представниками ЗМІ. — Завдяки ним ми можемо виступати за кордоном та дарувати їм трохи емоційного щастя. Я дуже щасливий повернутися до Польщі. Звідси розпочалося моє чемпіонство. Перший титул WBO я здобув у Гданську сім років тому. Мене добре тут зустріли, ми добре з Кшиштофом Гловацьким побоксували. Через сім років я трохи зібрав поясів та повернувся до Польщі. Також хочу подякувати польському народу за ту підтримку, яку він надає Україні. За свою кар'єру я їздив боксувати до багатьох країн, але це місце буде ближчим до будинку. Сподіваюся, що мої співвітчизники зможуть підтримати мене. Побачимося 26 серпня».

Нагадаємо, що бій пройде у Вроцлаві на арені Tarczyński Arena Wroclaw.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик показав відео незвичайного тренування з тенісним м'ячиком.

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