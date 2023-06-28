Запальні танці з тенісним м'ячиком: відео незвичайного тренування Вуса стало вірусним

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик, який роз'яснив позицію Василя Ломаченка щодо війни в рідній країні, активно готується до бою з британцем Даніелем Дюбуа.

Боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram відео зі спортзалу, яке стало буквально вірусним у мережі, де він віртуозно жонглює тенісним м'ячиком, прикріпленим на гумці до його кепки, та при цьому ще встигає пританцьовувати. Ну прям живе втілення легендарної фрази Мухаммеда Алі — «Порхай, як метелик, жаль, як бджола».

Нагадаємо, що бій із Даніелем Дюбуа має відбутися 26 серпня у польському Вроцлаві. У цьому поєдинку наш співвітчизник проводитиме обов'язковий захист своїх чемпіонських поясів у протистоянні з британцем, який є претендентом на лінії Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усік приїхав на фронт до українських воїнів та відправив «подарунок» рашистам.

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