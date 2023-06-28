36.78 / 37.42 40.41 / 41.19
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Запальні танці з тенісним м'ячиком: відео незвичайного тренування Вуса стало вірусним

14:02 28 червня 2023
Олександр Усик

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик, який роз'яснив позицію Василя Ломаченка щодо війни в рідній країні, активно готується до бою з британцем Даніелем Дюбуа.

Боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram відео зі спортзалу, яке стало буквально вірусним у мережі, де він віртуозно жонглює тенісним м'ячиком, прикріпленим на гумці до його кепки, та при цьому ще встигає пританцьовувати. Ну прям живе втілення легендарної фрази Мухаммеда Алі — «Порхай, як метелик, жаль, як бджола».

Нагадаємо, що бій із Даніелем Дюбуа має відбутися 26 серпня у польському Вроцлаві. У цьому поєдинку наш співвітчизник проводитиме обов'язковий захист своїх чемпіонських поясів у протистоянні з британцем, який є претендентом на лінії Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усік приїхав на фронт до українських воїнів та відправив «подарунок» рашистам.

191

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

На Левів посипляться гроші, на Раків чекають хороші новини, а Терезам потрібно менше нервувати: гороскоп на 28 червня 2023 року

Пасок безпеки

В правила дорожнього руху внесені зміни: за яке «нововведення» водію відразу випишуть штраф в 8500 грн

Скрін відео

Стає все більше схожою на Аллу Пугачову: Христина Орбакайте розчулила слухачів виконанням відомої пісні

томати

Підживить огірки, томати і цибулю: одне добриво, яке спасе городину від більшості недугів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту