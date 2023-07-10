На Сумщині евакуюють усіх жителів п’ятикілометрової прикордонної зони

Влада евакуює всіх жителів п'ятикілометрової зони в прикордонних із росією громадах Сумської області, які постійно зазнають обстрілів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, якого цитує пресслужба ОВА.

Ввідповідне рішення ухвалила Рада оборони області після ґрунтовного аналізу оперативної обстановки у прикордонні області.

«Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне — гинуть наші люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць — 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області. Люди тут не живуть, а виживають — під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. Неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки тощо. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти. Ворог діє підступно і зухвало — він навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади — нещодавно загинули працівники „Сумиобленерго“, які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередач», — йдеться у повідомленні ОВА.

Як писали «ФАКТИ», на початку російські війська в черговий раз вдарили безпілотниками по місту Суми.

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