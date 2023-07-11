Другий вівторок липня — день, коли з самого ранку дуже важливо розставити пріоритети щодо поточних завдань. Таким чином найважливіші вирішаться швидше, вважають астрологи.



Крім того, сьогодні для деяких знаків Зодіаку закінчиться чорна смуга у житті, і вони цілком реально зможуть вирішити на роботі проблеми, у яких, здавалося, не було варіантів рішення, пише Ukr.Media.

Овен

Не поспішайте ні з висновками, ні з рішеннями, ні з вчинками. Сьогодні вам може бути важко правильно оцінити ситуацію, що склалася, і свою роль у розвитку подій. Багато Овнів витають у хмарах, мріють і фантазують, забуваючи про справи, які потребують уваги.

Потрібна розбірливість у контактах: сьогодні до вас тягнуться люди, з якими краще не мати нічого спільного. Не ризикуйте грошима, не пов'язуйте себе фінансовими зобов'язаннями. Великі покупки краще відкласти. Будьте обережними у всьому, і тоді день пройде без втрат, а може й відкрити нові можливості.

Телець

День успішного подолання труднощів. Можна вирішити якісь важливі робочі питання, знайти найвпливовіших союзників. Тільці керівники проведуть вдалі кадрові перестановки. Відповідний день для початку роботи над новими комерційними проєктами; вони можуть виявитися навіть вигіднішими, ніж ви припускали.

Може бути важко порозумітися з близькими людьми, іноді розбіжності виникають через дрібниці, суперечки псують настрій. Будьте поблажливі до тих, хто вам дорогий — це найкращий спосіб зберегти гармонійні стосунки.

Близнюки

Відкриваються нові можливості та перспективи, завдання Близнюків — діяти рішуче і не прогаяти свій шанс. Не виключений початок конкурентної боротьби, з якої ви вийдете переможцем завдяки своїй енергії та вмінню швидко орієнтуватися у ситуації.

Можна займатися кількома справами одночасно, це призведе до помилок, не завадить завершити їх всі своєчасно. Легким та приємним буде спілкування з близькими. Не виключені нові знайомства, але тут варто виявити розбірливість, оскільки ви схильні довіряти тим, хто цього не заслуговує.

Рак

Налаштуйтеся на філософський лад і намагайтеся не надавати великого значення дрібницям. Ракам важливо зберігати спокій — тільки так ви зможете впоратися з труднощами та подолати перепони, що виникнуть на дорозі. Ділові відносини псуються, стають напруженішими; докладіть зусиль, щоб не допустити відкритого конфлікту, важливо зберегти хоча б видимість миру.

Розраховуйте на власні сили: друзі та союзники, можливо, намагатимуться підтримати вас, але навряд чи їм вдасться зробити це правильно. Не найкращий день для нових знайомств: ви переймаєтеся симпатією до людей, які цього зовсім не заслуговують.

Лев

Вдалий день, який може започаткувати тривалий період великих успіхів. Левам важливо не поспішати, не чекати негайних результатів та швидкої нагороди за працю. Думайте про майбутнє: саме турбота про нього зараз є найважливішою. Буде можливість зміцнити ділові відносини, мати нові зв'язки, завоювати довіру і повагу потенційних союзників.

Імовірні зміни у відносинах з оточуючими: ви розлучаєтеся з ілюзіями та помилками, виводите на чисту воду таємних недоброзичливців, відрізняєте справжні почуття від випадкових захоплень.

Діва

Проблеми можуть виникнути, але за їх вирішення ви візьметеся з ентузіазмом, який допоможе досягти успіху. Чим більше перешкод з'являється на вашому шляху до мети, тим з більшим азартом ви їх долаєте. Навколишні помічають це і не можуть не захоплюватися вашою життєвою енергією.

У Дів ймовірний початок нових відносин. Вони можуть мати суто діловий характер, але з часом у них з'являться і романтичні нотки. Сприятливий день для поїздок та зміни обстановки, а також початку реалізації якихось творчих проєктів.

Терези

Ранок може бути нелегким: нагадають про себе якісь старі проблеми та невирішені завдання, до того ж буде багато суєти та плутанини. Згодом посилюється вплив позитивних тенденцій, середина дня проходить вдало в усіх відношеннях. Намагайтеся випробовувати цей період максимально ефективно: займайтеся важливими справами, проводьте переговори, вирішуйте фінансові питання.

Увечері ділова активність знизиться, до того ж деякі Терези почуватимуться дуже втомленими і потребуватимуть відпочинку. Можливе приємне спілкування з близькими, але від обговорення життєвих труднощів краще відмовитись.

Скорпіон

Цей день дасть вам можливість показати себе з найкращого боку, продемонструвати професіоналізм, серйозне ставлення до справ, турботу про оточуючих. Ймовірний початок плідної співпраці, не виключена і зміна роботи на більш престижну і високооплачувану.

У Скорпіонів буде шанс на подив швидко вирішити якісь фінансові чи юридичні питання, вирішити проблеми з документами. Вечір підходить для сімейних заходів та прийому гостей. Спілкування з близькими радуватиме.

Стрілець

Стрільці мають можливість успішно завершити справи, які ви почали раніше. Підбиваючи підсумки, намагайтеся оцінити як власний внесок, а й те, що було зроблено вашими помічниками і союзниками; не забудьте віддячити їм, коли з'явиться така можливість.

Цей день підходить для спілкування у неформальній обстановці, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Ви кажете те, що думаєте, але ніхто не ображається, навіть якщо ваші зауваження не надто приємні. Можна обговорювати та аналізувати разом із близькими якісь складні, неоднозначні ситуації.

Козоріг

Складний день. Потрібно тримати себе в руках, будь-який прояв слабкості може призвести до неприємностей. Якщо ви не впевнені у своїх силах, звертайтеся за підтримкою та допомогою лише до тих, кому давно і безмежно довіряєте. Козорогам, які не мають таких союзників, краще справлятися з труднощами самостійно.

Важлива обережність у фінансових справах, з угодами та покупками краще не поспішати. Якщо даєте комусь гроші у борг, будьте готові до того, що їх не повернуть вчасно. Намагайтеся не змішувати ділові та особисті стосунки, професійні та сімейні турботи.

Водолій

Перша половина дня складається для Водоліїв вдало. У цей час ви не робите помилок, ні про що не забуваєте, і взагалі поводитеся винятково правильно. Буде можливість справити сприятливе враження на нових знайомих, а також людей, які вас недооцінювали. Зі звичними завданнями ви справляєтеся легко, а ось за нові масштабні проєкти варто братися лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що отримаєте допомогу та підтримку.

Поступово посилюється вплив негативних тенденцій, псується настрій, ви стаєте дратівливішими. Увечері доведеться докласти зусиль, щоб уникнути конфліктів та зберегти гармонійні стосунки з оточуючими.

Риби

День блискучих ідей та масштабних планів. Ви не втрачаєте жодної можливості досягти успіху, з будь-якої ситуації отримуєте користь. Навколишні можуть позаздрити вашим перемогам, але переймуться повагою до вашої винахідливості та спостережливості. Дуже зручний день у Риб з погляду фінансів: можливі фінансові надходження, вигідні угоди.

Особисті відносини складаються гармонійно. Ви поводитеся природно і невимушено, це справляє сприятливе враження і на близьких і тих, хто вас погано знає. Можливі романтичні захоплення.

Також варто нагадати, що за Східним календарем 11 липня — день Металевого (Красивого) Коня-Модника (або Кобили-Модниці).



Кінь (Кобила) завжди прагне нових вражень, а також намагається виразити себе через різні прикраси, зачіску і т.д. Якщо Кінь може з них отримати якусь перевагу, то це ще краще. Однак навіть адреналін без очевидної вигоди має непереборну привабливість для Красивого Коня, і тому він завжди прагне отримати нову дозу. Ритми Красивого Коня не дано осягнути кожному. Для когось це означає буквально почути звуки дороги, а для когось це викликає енергію та безумовний екстаз подорожі з Конем.

«У вашій роботі вас часто відволікають зовнішні фактори. Не дозволяйте їм впливати на вас, зосередьтеся на звичній рутині, і вона перетвориться на прибутковий результат для вас. Залишайтеся завжди собою», — радять знавці Східної астрології.

Нагадаємо також, що липень 2023 року обіцяє бути періодом значних можливостей для фінансового зростання та успіху.

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