Світова прем’єра «Барбі»: Марго Роббі, Галь Гадот і Дуа Ліпа змагалися в сексуальності

Майже одразу після прем'єри шпигунського супербойовика «Місія нездійсненна 7» у Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра фільму «Барбі». Про цю картину ось уже місяць палко сперечаються кінокритики. Одні заявляють, що Голлівуд остаточно перетворився на фабрику кітчу. Інші, навпаки, стверджують, що режисер Грета Гервіг зняла дуже «вибуховий і розумний» фільм, який пронизаний іронією від початку до кінця.

Бюджет картини склав 100 млн доларів. За сюжетом Барбі та Кен отримують можливість вирушити в реальний світ. Там на них чекають несподівані відкриття і пригоди.

Роль Барбі виконала Марго Роббі, яка двічі номінувалася на премію «Оскар». Кена зіграв культовий актор Раян Гослінг, зірка мюзиклу «Ла-Ла Ленд» і безлічі інших популярних фільмів.

Цій зірковій парі з початку літа доводиться активно рекламувати «Барбі». Марго на всіх публічних заходах з'являлася винятково в рожевому вбранні, переважно в міні-спідницях або сукнях такої ж довжини.

А ось для прем'єри картини Роббі раптово обрала чорний колір. Стиліст 33-річної кінозірки відтворив образ ляльки Барбі зразка 1960 року, який відомий як «Барбі в центрі уваги». Це класична вечірня сукня з відкритими плечима і звуженим силуетом. Її доповнюють високі «оперні» чорні рукавички і туфлі-човники з відкритою п'ятою. Завершує імідж масивне діамантове кольє.

Марго Роббі

Іншим зіркам було непросто змагатися з Марго Роббі в сексуальності. Але деяким це все ж вдалося.

Зокрема, ізраїльська акторка Галь Гадот, кандидатуру якої, як нещодавно з'ясувалося, розглядали першою на роль Барбі, з'явилася на червоній доріжці в сміливій «геометричній» коричневій сукні в білу смужку від JW Anderson. Глибокі вирізи з боків відкривали для зацікавлених поглядів майже повністю груди Гадот. А довжина сукні дозволяла милуватися її стрункими ніжками. Сексуальний образ вдало доповнювала оригінальна сумочка від AUPEN.

Ізраїльська акторка Галь Гадот

Британська співачка Дуа Ліпа вирішила діяти напевно. Вона з'явилася на прем'єрі в напівпрозорій «металевій» сукні без бюстгальтера. Струнка фігура поп-зірки виявилася в підсумку представленою якнайкраще. Дуа Ліпа записала для «Барбі» пісню Dance The Night, яка вже стала хітом у багатьох країнах світу.

Британська співачка Дуа Ліпа

Щодо Раяна Гослінга, то він не став зраджувати рожевому кольору.

Виконавець ролі Кена актор Раян Гослінг

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одну світову прем'єру, яка відбулася в Каннах у рамках 76-го міжнародного кінофестивалю. Там був представлений фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця».

На фото в заголовку Марго Роббі та Раян Гослінг

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