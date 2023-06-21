Том Круз в оточенні красунь: у Римі відбулася світова прем'єра шпигунського супербойовика «Місія нездійсненна 7»

У Римі відбулася світова прем'єра шпигунського супербойовика «Місія нездійсненна 7» (також відомий під назвою «Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина 1»). Як і в попередніх частинах, головну роль — агента Ітана Ханта — зіграв Том Круз, який нещодавно переривав зйомки заради коронації Чарльза ІІІ. Він є й продюсером франшизи.

Зйомки фільму затяглися через пандемію коронавірусу. В результаті бюджет картини виріс до 290 млн доларів. Однак Круз упевнений, що ці гроші було витрачено недаремно. Попередні шість частин зібрали загалом у світовому прокаті понад 3,5 млрд доларів.

Круз упевнений, що гроші витрачені не дарма

Зняв сьому частину Крістофер Маккуоррі. Він же робив із Крузом п'яту та шосту «Місії», дві частини бойовика «Джек Річер» та низку інших успішних проєктів.

Римська прем'єра пройшла із помпою. Червону доріжку розстелили не де-небудь, а на знаменитих Іспанських сходах. Там і фотографувалися на радість шанувальникам усі, хто знявся у фільмі.

Творці та зірки блокбастера на знаменитих Іспанських сходах

Круз засліплював своєю фірмовою усмішкою. 60-річний актор не втратив своєї чарівності ні на йоту. Том стояв в одному ряду з актрисами, які з ним зіграли.

Там були 41-річна американка Гейлі Етвелл, 39-річна шведка Ребекка Фергюсон, 35-річна зірка британського кіно Ванесса Кірбі, 37-річна француженка Пом Клементьєв та 49-річна британка з індійським та швейцарським корінням Індіра Варма.

Том Круз з Ребеккою Фергюсон

Жінки вилися навколо Круза і по черзі щось шепотіли йому на вухо. Том продовжував усміхатися, намагаючись бути однаково люб'язним та уважним до кожної з них.

Круз з Гейлі Етвелл

Після прем'єри фільму у західних ЗМІ з'явилися перші оцінки. Критики сприйняли сьому частину прихильно. Газети пишуть, що Круз та Маккуоррі подарували глядачам черговий добротний блокбастер, за перегляд якого не шкода заплатити кілька доларів чи євро. І 163 хвилини екранного часу не стомлюють. Фільм тримає у напрузі від початку до кінця.

Як раніше розповідали «ФАКТИ», актриса Емілі Блант розплакалася під час зйомок у блокбастері з Томом Крузом.

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