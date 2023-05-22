Леонардо Ді Капріо, Роберт де Ніро та інші зірки: у Каннах відбулася прем'єра фільму Мартіна Скорсезе
У Каннах у рамках 76-го міжнародного кінофестивалю відбулася світова прем'єра фільму Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця». Ця картина поєднує кілька жанрів — вестерн, трилер, історична драма. Вона заснована на реальних подіях, що сталися у США на початку минулого століття. На території індіанського поселення було знайдено нафту. Після цього десятки індіанців було вбито. ФБР відправила туди двох агентів під прикриттям, щоби розкрити злочин.
У фільмі знялися Леонардо Ді Капріо, Роберт де Ніро, Брендан Фрейзер, Лілі Гладстоун, Джон Літгоу.
Представляти картину на Каннському міжнародному кінофестивалі прибули Скорсезе, Ді Капріо і де Ніро (на фото в заголовку).
48-річний Леонардо виглядав розкішно у костюмі від Alexander McQueen, туфлях від John Lobb та запонках від David Yurman. Актор був явно у гарному настрої та з посмішкою позував фотографам.
Прем'єра зібрала на червоній доріжці кілька колишніх супер- та топмоделей, які в різні роки рекламували спідню білизну торгової марки Victoria's Secret. Склалося враження, що це черговий показ мод, а не кінофестиваль.
52-річна Наомі Кемпбелл з'явилася в карколомній червоній сукні з нової колекції від кутюр Valentino.
37-річна Ірина Шейк обрала для вечора чорну сукню з колекції від кутюр Giorgio Armani Privé.
До них приєдналися бразильянки Алессандра Амброзіо, Адріана Ліма та Ізабель Гулар, а також німецька модель Тоні Гаррн. Її присутність надавала прем'єрі особливого підтексту — у Тоні колись був роман з Леонардо Ді Капріо.
Також з'явилася на прем'єрі Скорсезе 56-річна Сальма Хайєк. Кінозірка одягла сукню з глибоким декольте від Alexander McQueen.
54-річна володарка двох «Оскарів» Кейт Бланшетт супутником для цього вечора обрала свого старшого сина, 21-річного Дешіла.
У срібній вечірній сукні поволі пройшлася червоною доріжкою 20-річна модель Міа Ріган, дівчина Ромео Бекхема.
Вирішив подивитися новий фільм Скорсезе і 49-річний британський співак Роббі Вільямс.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про тріумфальну появу на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі Джонні Деппа, який підписав новий контракт із Dior на 20 млн доларів.
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