Леонардо Ді Капріо, Роберт де Ніро та інші зірки: у Каннах відбулася прем'єра фільму Мартіна Скорсезе

У Каннах у рамках 76-го міжнародного кінофестивалю відбулася світова прем'єра фільму Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця». Ця картина поєднує кілька жанрів — вестерн, трилер, історична драма. Вона заснована на реальних подіях, що сталися у США на початку минулого століття. На території індіанського поселення було знайдено нафту. Після цього десятки індіанців було вбито. ФБР відправила туди двох агентів під прикриттям, щоби розкрити злочин.

У фільмі знялися Леонардо Ді Капріо, Роберт де Ніро, Брендан Фрейзер, Лілі Гладстоун, Джон Літгоу.

Представляти картину на Каннському міжнародному кінофестивалі прибули Скорсезе, Ді Капріо і де Ніро (на фото в заголовку).

48-річний Леонардо виглядав розкішно у костюмі від Alexander McQueen, туфлях від John Lobb та запонках від David Yurman. Актор був явно у гарному настрої та з посмішкою позував фотографам.

Леонардо Ді Капріо

Прем'єра зібрала на червоній доріжці кілька колишніх супер- та топмоделей, які в різні роки рекламували спідню білизну торгової марки Victoria's Secret. Склалося враження, що це черговий показ мод, а не кінофестиваль.

52-річна Наомі Кемпбелл з'явилася в карколомній червоній сукні з нової колекції від кутюр Valentino.

Наомі Кемпбелл

37-річна Ірина Шейк обрала для вечора чорну сукню з колекції від кутюр Giorgio Armani Privé.

Ірина Шейк

До них приєдналися бразильянки Алессандра Амброзіо, Адріана Ліма та Ізабель Гулар, а також німецька модель Тоні Гаррн. Її присутність надавала прем'єрі особливого підтексту — у Тоні колись був роман з Леонардо Ді Капріо.

Алессандра Амброзіо

Адріана Ліма

Тоні Гаррн та Ізабель Гулар

Також з'явилася на прем'єрі Скорсезе 56-річна Сальма Хайєк. Кінозірка одягла сукню з глибоким декольте від Alexander McQueen.

54-річна володарка двох «Оскарів» Кейт Бланшетт супутником для цього вечора обрала свого старшого сина, 21-річного Дешіла.

Кейт Бланшетт із сином

У срібній вечірній сукні поволі пройшлася червоною доріжкою 20-річна модель Міа Ріган, дівчина Ромео Бекхема.

Міа Ріган

Вирішив подивитися новий фільм Скорсезе і 49-річний британський співак Роббі Вільямс.

Роббі Вільямс

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про тріумфальну появу на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі Джонні Деппа, який підписав новий контракт із Dior на 20 млн доларів.

Тим часом букмекери визначили фаворита на роль Джеймса Бонда.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram