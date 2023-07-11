На кого звалиться багатство, а хто буде змушений економити: астрологи назвали «везунчиків» і «невдах» липня

Астрологи, які склали докладний гороскоп на першу половину липня, вказали на головних щасливчиків та невдах другого місяця літа. Застереження стосуються фінансової сфери, зазначає Апостроф.

На думку тлумачників руху світил, головнми щасливчиками місяця є Овни, Леви та Риби.

Овен

Кар'єра йде вгору, тож липень буде прибутковим і відкриє новий етап у житті. Астрологи рекомендують знаходити більше цікавих людей, підвищувати кваліфікацію та намагатися зберегти велику планку своїх досягнень.

Лев

На Левів чекають хороші фінансові перспективи, особливо якщо на допомогу прийдуть союзники. Таке вигідне партнерство лише підвищить статус та прибуток. Також час буде вдалим для інвестицій та запусків нових проєктів.

Риби

Харизма і вдале використання потенциалу допоможуть цього місяця досягти Рибам фінансових цілей, на них чекає прибуток.

Головними ж бізнес-невдахами місяця стануть Раки, Терези та Водолії.

Раки

Через особисті стосунки та зміщення фокусу на них можуть початися проблеми на роботі. А надмірна трата грошей на любовних емоціях може призвести до порожнього гаманця.

Терези

Проблеми у фінансовій сфері можуть стати наслідком необдуманих рішень. Тож астрологи радять ретельно все перевіряти та декілька разів проаналізувати свої наступні дії у питаннях з грошима.

Водолій

На вас чекають спокуси на кожному кроці, тож є небезпека витратити всі гроші в один момент. Тож астрологи рекомендують зміцнити силу волі.

Нагадаємо, раніше було названо знаки Зодіака, підопічні яких у липні можуть різко збагатитися.



190

Читайте нас у Facebook та Instagram