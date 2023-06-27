Вбив дружину в день одруження і скинув тіло у криницю: під Вінницею чоловік залишив без матері шістьох діточок

Шаргородський районний суд Вінницької області визнав винним 47-річного чоловіка, який вбив свою дружину, а її тіло викинув у старий колодязь. Його засудили до 15 років ув’язнення.

Жахлива подія відбулася ще наприкінці 2022 року. Повідомлення про зникнення 37-річної жінки надійшло до поліції 31 жовтня 2022 року від її дітей. Востаннє вони бачили матір 20 жовтня в будинку у Шаргородській територіальній громаді, де сім’я тимчасово проживає після евакуації зі сходу України.

Діти розповіли, що того дня їхні батьки одружились та ввечері разом відзначали подію. Вранці вони помітили, що матері немає. Батько їм розповів, що вона поїхала до Харкова навідатись до їхньої квартири, а сам через декілька днів пішов з дому.

В будинку залишилось шестеро дітей, найстаршому з яких — 18 років, а наймолодшому — 2 роки.

Пізніше слідство встановило, що під час застілля між подружжям виникла побутова сварка.

В ході конфлікту чоловік руками та ногами наніс дружині близько 10 ударів по різних частинах тіла, які для жінки стали смертельними. Ввечері тіло вбитої затриманий виніс у двір та вкинув у сусідську криницю.

Щоб приховати сліди злочину зловмисник присипав криницю листям та гіллям дерев.

Раніше ми писали про вбивство на Миколаївщині, де чоловік вбив дружину металевим прутом й сам розповів про це поліції.

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