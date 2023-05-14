Вбивство сусіда в Києві: чоловік двічі вистрілив з мисливської рушниці в свого гостя

У Києві сталося жахливе вбивство — чоловік вбив свого колегу, а його тіло сховав на балконі.

Про скоєне поліції повідомив сам зловмисник. Подія сталася ще наприкінці грудня минулого року на вулиці Харківське шосе.

Чоловік намагався ввести слідство в оману й повідомив, що вбив знайомого з метою самозахисту. Але правоохоронці затримали його за підозрою у вчиненні тяжкого злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування скерували обвинувальний акт до суду, повідомили у поліції.

Провівши низку слідчих та оперативних заходів, поліцейські встановили, що потерпілий отримав несумісні із життям поранення під час раптового конфлікту із сусідом, до якого прийшов у гості. Чоловіки якийсь час розпивали алкогольні напої на кухні, а потім почали сваритися. Згодом господар узяв у сусідній кімнаті мисливську рушницю, спорядив її бойовими набоями, повернувся на кухню та двічі вистрілив в опонента.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а зловмисник перетягнув його тіло на балкон, після чого вимив підлогу від слідів крові.

Через декілька днів власник оселі повідомив до поліції про злочин, пояснивши свої дії як самозахист, але ця версія не знайшла підтвердження. Слідчо-оперативна група вилучила з місця події знаряддя вбивства — мисливську рушницю, а також інші речові докази. Зловмисника поліцейські затримали. Ним виявився раніше не судимий уродженець Києва, 1970 року народження.

За скоєне чоловік може отримати покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду.

Нагадаємо, у квітні суд Харкова виніс вирок у справі про страшне вбивство — чоловік вбив свого колегу, а потім розрізав його труп на частини та зберігав у шафі.

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