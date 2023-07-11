Стаж не буде в пріоритеті: вчителям обіцяють зарплати до 40 тисяч грн

Українським вчителям ще до початку повномасштабної війни обіцяли підвищити зарплати. Зараз питання знов стало на порядку денному.

Про плани підвищити зарплати вчителів до 40 тисяч гривень розповів міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на Національній (не)конференції EdCamp Воля 2023, пише Osvitoria.

При цьому будуть застосовувати інший підхід до оплати праці. Вона залежатиме від кваліфікації педагога та досягнень за час роботи, а кількість відпрацьованих років відходить на інший план.

Зараз, за даними МОН, середня зарплата молодого вчителя становить 7600 грн, вона складається з окладу 5 700 гривень та різних надбавок — приблизно 1 900 гривень.

При цьому середня зарплата в країні майже вдвічі більша — 13 400 гривень.

У Верховній раді та уряді триває обговорення стосовно розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважається 40 тисяч гривень.

Йдеться про те, що така сума вийшла за підрахунками. Але на освітян чекають тяжкі та складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя, обмеження перебування директорів шкіл на посаді.

Також на заході мова йшла й про реорганізацію шкіл.

Але всі нововведення можливі лише після завершення війни.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні готуються запровадити нову систему середньої освіти.

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