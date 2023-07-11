Не зможуть навіть захищати позиції: у Білому домі розповіли, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси

Без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні.

Про це повідомив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Президент Байден говорив про артилерійські снаряди, які надавали США та інші члени та партнери Україні — їх запаси виснажуються. Не отримавши касетні снаряди зараз, Україна не зможе не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Ми не залишимо Україну беззахисною і крапка», — сказав Салліван.

Тому, за його словами, коли перед США став вибір щодо передачі Україні касетних снарядів, вони вирішили надати це озброєння, «не дивлячись на складності, небезпеку та ризики для цивільного населення».

«Коли почалася війна, ми стали поступово нарощувати виробництво артилерійських снарядів. І коли рівень виробництва задовольнятиме потреби України, ми перестанемо постачати кластерні бомби. Я не можу вам сказати точний період часу. Точно це будуть місяці. Питання в тому, скільки саме», — додав радник Байдена.

Як відомо, Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Вони, на думку глави Білого дому Джо Байдена, допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для рф

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