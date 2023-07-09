Зрозуміла мова для рф: у Зеленського пояснили потребу ЗСУ в касетних боєприпасах

Касетні боєприпаси, які Україна пообіцяла не застосовувати на території рф, допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових, а також стануть зрозумілою мовою для агресора, який розуміє тільки мову сили.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter-акаунті.

За словами Михайла Подоляка, касетні боєприпаси є вкрай важливими для наших воїнів, зокрема вони:

компенсують снарядний дефіцит;

частково відновлять паритет на полі бою.

«Враховуючи той факт, що росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою — пропорційною силою», — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, в рамках нового пакету військової допомоги США для України, наша країна отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як відзначив лідер Штатів Джо Байден, снаряди допоможуть нашим воїнам продовжити контрнаступ. Зокрема міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів та назвав 5 головних принципів в їх використанні.

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