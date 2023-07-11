Мурат розперезався: ексчоловік Лорак «висміяв» падчерку і доньку, а потім відправив Софію до москви як багаж

В той час як зрадниця України Ані Лорак відпочиває з новим бойфрендом десь на іспанських островах, її колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу продовжує насолоджуватись сімейним відпочинком у себе на батьківщині в Турчеччині.

І цього разу він вирішив, вочевидь, трохи «змінити ролі»: на відміну від попередніх днів він вирішив показати, що не завжди буває «найдобрішим татком в світі».

Так, спочатку, він розмістив в Instagram Stories фото, на якому знято його доньку Софію і падчерку Олександру, але в дещо незвичному вигляді.

Дівчата стоять у підземному паркінгу коло бетонної стіни, наче зображуючи героїнь фільмів про гангстерів.

«Впіймали розбійників», — підписав фото Мурат.

Звичайно, це все зроблено жартома, і ніхто нікого насправді не ловив.

Згодом Мурат повів Софію у торговий центр, де купив їй необхідні для школи речі.

А потім вони разом знялися вже в якомусь приміщенні, схожому на аеропорт.

І там «злий Мурат» всадовив доньку начебто на місці прийому багажу, пообіцявши відправити її у багажному відсіці, а не разом з іншими пасажирами.

Звичайно, це теж був жарт, адже Налчаджиоглу насправді — люблячий тато, і дуже любить доньку від першого шлюбу.

14

Читайте нас у Facebook та Instagram