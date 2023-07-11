Віталій Кім розповів телеведучій Мосейчук про «свого Єрмака»

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, відповідаючи на запитання телеведучої, позитивно охарактеризував роботу свого першого заступника Георгія Решетилова. При цьому він назвав його «своїм Єрмаком». Про це йдеться у фільмі Наталії Мосейчук «Мосейчук + Кім та його команда».

При цьому були озвучені прізвиська, якими називають першого заступника глави Миколаївської ОВА.

- Решетилов Георгій Олександрович… — сказав Віталій Кім.

- Він же Гоша, він же Гога… — додала, посміхаючись, Наталя Мосейчук.

- Так-Так. Він же Валера, він же Гоня, — відповів їй Віталій Кім.

За словами Кіма, з Георгієм Решетиловим вони знайомі понад 10 років.

- Це людина — професіонал. Ми знайомі понад 10 років. Це застережник, запобіжник. Такою й повинна бути функція першого заступника, який, у принципі, контролює весь документообіг. Для того, щоб мої завдання мали правильну форму, — сказав Віталій Кім.

- Це ваш Єрмак? — запитала журналістка.

— Ну, можна й так сказати. Дійсно, — відповів їй глава Миколаївської ОВА.

Георгій Решетилов з вересня 2020 року працює першим заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації. На посаду призначено ще попередника Віталія Кіма — Олександра Стадника. З 17 по 25 листопада 2020 року був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

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