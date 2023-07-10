Вночі ворог ударив «Іскандером» по Миколаєву

Рашисти у черговий раз обстріляли Україну «Іскандерами» — у ніч проти понеділка, 10 липня, під ударом опинився Миколаїв.

«Близько 01:00 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою „Іскандер-М“. Детальна інформація уточнюється», — повідомив очільник обласної ОВА Віталій Кім та додав, що напередодні було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади, постраждалих немає.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень:

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку під ворожими вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 1 удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Втрати особового складу ворога на ранок 10 липня перевищили 234 тисячі військослужбовців вбитими.

Фото Генштабу

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що за минулий тиждень в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні Сили України просунулися на понад один кілометр, передає Military Media Center.

В цілому просування на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 кілометрів. За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі, сказав речник. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських окупантів 169 квадратних кілометрів.

«Це приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості», — сказав Андрій Ковальов.

А на Бахмутському напрямку минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів 4 квадратних кілометри територій. Загалом звільнена площа на цьому напрямку складає 24 квадратних кілометри.

Експерти Інституту вивчення війни аналізували публікацію у Wall Street Journal (WSJ), автори якої зазначали, що що українські сили намагаються послабити російську оборону перед звільненням території, погоджуючись на повільніший темп наступу. WSJ також повідомив, що українські сили зосереджені на витісненні російських військ із укріплень та мінних полів, глибина яких у деяких районах перевищує 24 км. Видання цитувало підполковника Олексія Телехіна з 108-ї бригади територіальної оборони України, який сказав журналістам, що російські війська можуть постійно вводити поповнення, навіть якщо українські війська знищать цілі підрозділи.

«За оцінками ISW, російським силам не вистачає оперативних резервів. Заява Телехіна, ймовірно, стосується локальних тактичних резервів. Ще один командир підрозділу 108-ї бригади територіальної оборони заявив, що нестача бронетехніки ускладнює просування українських сил на добре підготовлені позиції. Джерела WSJ також назвали відсутність української переваги у повітрі одним із чинників, що уповільнюють українські контрнаступи. ISW, як і раніше, вважає, що нинішній темп українського контрнаступу відображає навмисні зусилля щодо збереження бойової могутності України та виснаження російської живої сили та техніки за рахунок повільнішого просування», — йдеться у звіті.

Раніше речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначала, що на цій ділянці фронту трохи зменшилась інтенсивність ворожих обстрілів. Це може бути пов`язано з успішною роботою ЗСУ по складах з боєприпасами росіян минулого тижня.

А командувач Сухопутними військами Олександр Сирський зазначав, що українські воїни вже деякий час ведуть контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту. Зокрема, Сили оборони успішно просуваються вперед на Бахмутському напрямку.

Ілюстративне фото з мережі

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