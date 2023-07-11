Об'єднання титулів зачекає: названі дата та суперник у наступному бою Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, незважаючи на розмови про потенційний поєдинок з українцем Олександром Усиком за об'єднання титулів, свій наступний бій проведе не з нашим співвітчизником.

По інформації ESPN, Циганський король зустрінеться в рингу з ексчемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) камерунцем Френсісом Нганну. Поєдинок пройде 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Як повідомив промоутер британця Френк Уоррен, бій за правилами боксу не буде виставковим, але при цьому титул WBC на кону не стоятиме.

«Цей хлопець вважається найкрутішим панчером у світі, але давайте подивимося, як він відреагує, коли його вдарить великий Циганський Король. Я з нетерпінням чекаю на можливість показати, що Циганський Король — найвеличніший боєць свого покоління. Це буде битва на віки», — зазначив Ф'юрі, коментуючи майбутню зустріч.

Зазначимо, що свій останній поєдинок в UFC Нганну провів у січні минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів Сиріля Гана та захистивши свій чемпіонський титул у суперважкій вазі. Після цього відносини з промоушеном у камерунця зіпсувалися, і він розірвав контракт, вирішивши перейти в інший промоушен — PFL, де зможе дебютувати лише в 2024-му. Щоправда, перед цим хоче спробувати себе у професіональному боксі, і кандидатура Тайсона Ф'юрі «підвернулася» дуже вчасно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Усика закликав позбавити Ф'юрі титулу.

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