Промоутер назвав космічну суму, яку Усик міг отримати за бій із Ф'юрі

Незважаючи на те, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі був офіційно зірваний, розмови про поєдинок не вщухають і досі.

Зокрема, деякими фінансовими подробицями бою, що не відбувся, поділився промоутер Циганського короля американець Боб Арум. Зокрема, за словами функціонера, які наводить на своїй сторінці у Twitter відомий інсайдер Майкл Бенсон, представники Усика мали домовленість, що у разі проведення поєдинку проти Ф'юрі в Саудівській Аравії українець міг розраховувати на гонорар у 60 млн доларів, бій же в Лондоні на «Уемблі» приніс би нашому співвітчизнику втричі менше — 20 млн в американській валюті. Щоправда, каменем спотикання у переговорах стала не фінансова складова, а невирішене питання із можливим реваншем.

Зазначимо, що найбільший гонорар у своїй професійній кар'єрі Усик отримав за підсумками бою-реваншу з Ентоні Джошуа — за інформацією західних ЗМІ, українець заробив 30 млн доларів (не враховуючи виплат відсотка за трансляцію). Виходить, за поєдинок проти Тайсона Ф'юрі кримчанин міг розраховувати на суму вдвічі більшу. Але поки що не склалося… Тепер Олександр готуватиметься до бою з іншим суперником — швидше за все, ним стане 25-річний чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA британець Деніел Дюбуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик звинуватив Ф'юрі в боягузстві.

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